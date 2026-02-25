Δυνατή άνοδος στο Χρηματιστήριο: Στις 2.283 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με τράπεζες και Metlen

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών αντέδρασε δυναμικά, καταγράφοντας ισχυρή ανοδική κίνηση και ανακτώντας σημαντικό μέρος των πρόσφατων απωλειών. Το βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τα ελκυστικά σημεία εισόδου που δημιούργησε η προηγούμενη διόρθωση, λειτούργησαν υποστηρικτικά, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να προσεγγίσει εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο +1,09%, κλείνοντας στις 2.283 μονάδες, με ενδοσυνεδριακό υψηλό τις 2.286,90 μονάδες και χαμηλό τις 2.266,55 μονάδες, αποτυπώνοντας τη σταθερή υπεροχή των αγοραστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά +1,21%, κλείνοντας στις 5.814,81 μονάδες, ενώ ο Mid Cap κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά +0,70%, στις 2.765,17 μονάδες. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος κατέγραψε άνοδο +2,12%, τερματίζοντας στις 2.564,58 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα των 308,3 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να φθάνει τα 44 εκατ. τεμάχια, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη δυναμική επιστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Καταλυτικό ρόλο στη σημερινή αντίδραση διαδραμάτισε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος είχε δεχθεί τις εντονότερες πιέσεις το προηγούμενο διάστημα. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 13,9450 ευρώ, με άνοδο +1,79%, η Alpha Bank στα 3,7190 ευρώ, ενισχυμένη κατά +3,11%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 8,05 ευρώ, σημειώνοντας κέρδη +3,05%. Η Eurobank έκλεισε στα 3,88 ευρώ, με άνοδο +1,44%, η Τράπεζα Κύπρου στα 9,40 ευρώ, κερδίζοντας +1,08%, ενώ η CrediaBank ενισχύθηκε στα 1,2780 ευρώ με άνοδο +2,4%. Η Optima bank έκλεισε στα 9,81 ευρώ, με κέρδη +2,19%, και η Τράπεζα της Ελλάδος στα 16,05 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο +0,94%.

Στα blue chips, η εικόνα ήταν μεικτή αλλά με σαφή ανοδική κλίση. Η Coca-Cola HBC υποχώρησε στα 54,40 ευρώ, με πτώση -1,72%, ενώ ο ΟΤΕ ενισχύθηκε σημαντικά, κλείνοντας στα 17,99 ευρώ με άνοδο +2,22%, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 18 ευρώ, που αποτελούν υψηλό από τις αρχές Ιουνίου 2022. Η ΔΕΗ έκλεισε στα 18,72 ευρώ, με άνοδο +0,48%, ενώ ο ΟΠΑΠ υποχώρησε στα 15,41 ευρώ, με πτώση -1,15%.

Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της Metlen, η οποία πραγματοποίησε άλμα +5,25%, κλείνοντας στα 36,90 ευρώ, λειτουργώντας ως βασικός μοχλός ανόδου για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο Titan Cement International διαμορφώθηκε στα 54,00 ευρώ, με οριακή άνοδο +0,19%, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 36,22 ευρώ, με μικρή πτώση -0,49%. Η Viohalco ενισχύθηκε στα 15,08 ευρώ με άνοδο +1,62%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε στα 35,70 ευρώ με οριακή πτώση -0,22%, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 26,18 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο +1,87%. Τα ΕΛΠΕ διαμορφώθηκαν στα 9,0950 ευρώ, με οριακή μεταβολή -0,05%, ο Aktor έκλεισε στα 10,70 ευρώ με άνοδο +0,38%, ενώ η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 7,98 ευρώ, ενισχυμένη κατά +0,50%.

Η συνολική εικόνα της αγοράς αποτυπώνει σαφή βελτίωση του κλίματος, με τις τιμές να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα και τον τζίρο να επιβεβαιώνει την επιστροφή της αγοραστικής δυναμικής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της ανοδικής προσπάθειας προς και πέραν των 2.300 μονάδων.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

BofA: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τι αναμένει από τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου

BofA: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τι αναμένει από τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου

25.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις στις τράπεζες, ισχυρά κέρδη σε επιλεγμένα blue chips

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις στις τράπεζες, ισχυρά κέρδη σε επιλεγμένα blue chips

24.02.20261 λεπτ.
Πώς φτάσαμε να εισπράττουμε 65 εκατ. € (ή 2 δισ. € τον μήνα) από τον τουρισμό

Πώς φτάσαμε να εισπράττουμε 65 εκατ. € (ή 2 δισ. € τον μήνα) από τον τουρισμό

23.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 0,66%, κέρδη 7,22% από τις αρχές του έτους

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 0,66%, κέρδη 7,22% από τις αρχές του έτους

20.02.20261 λεπτ.
Bloomberg: Το νέο ιστορικό υψηλό στις ευρωπαϊκές μετοχές ίσως είναι το «ταβάνι» του 2026

Bloomberg: Το νέο ιστορικό υψηλό στις ευρωπαϊκές μετοχές ίσως είναι το «ταβάνι» του 2026

20.02.20261 λεπτ.
Ισχυρή διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αιχμή τις τράπεζες και γενικευμένες ρευστοποιήσεις

Ισχυρή διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αιχμή τις τράπεζες και γενικευμένες ρευστοποιήσεις

19.02.20261 λεπτ.
Ράλι επιστροφής στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες «απογειώθηκαν» και η Viohalco οδήγησε την αγορά

Ράλι επιστροφής στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες «απογειώθηκαν» και η Viohalco οδήγησε την αγορά

18.02.20261 λεπτ.
Θετική η Alpha Finance για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Η Titan Cement στις βασικές επιλογές
ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – “Βλέπει” άνοδο έως 20% το 2026 – Τα 5 top picks

ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – “Βλέπει” άνοδο έως 20% το 2026 – Τα 5 top picks

18.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Πτώση στις 2.253 μονάδες με τράπεζες και blue chips υπό πίεση – Αντοχές για Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο: Πτώση στις 2.253 μονάδες με τράπεζες και blue chips υπό πίεση – Αντοχές για Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ

17.02.20261 λεπτ.
Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να μαζέψω ένα εκατομμύριο ευρώ;

Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να μαζέψω ένα εκατομμύριο ευρώ;

17.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε η διόρθωση με πιέσεις στις τράπεζες – Αντέδρασαν TITAN και Metlen

Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε η διόρθωση με πιέσεις στις τράπεζες – Αντέδρασαν TITAN και Metlen

16.02.20261 λεπτ.
Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

16.02.20261 λεπτ.
Ψήφος εμπιστοσύνης από Citi στις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τις τιμές στόχο

Ψήφος εμπιστοσύνης από Citi στις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τις τιμές στόχο

16.02.20261 λεπτ.
Εταιρικά Ομόλογα: Ισχυρή ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες το 2025

Εταιρικά Ομόλογα: Ισχυρή ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες το 2025

15.02.20261 λεπτ.
Βαρύ κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ρευστοποιήσεις και πτώση κάτω από τις 2.300 μονάδες

Βαρύ κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ρευστοποιήσεις και πτώση κάτω από τις 2.300 μονάδες

13.02.20261 λεπτ.
Share