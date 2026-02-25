Δυνατή άνοδος στο Χρηματιστήριο: Στις 2.283 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με τράπεζες και Metlen

Μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών αντέδρασε δυναμικά, καταγράφοντας ισχυρή ανοδική κίνηση και ανακτώντας σημαντικό μέρος των πρόσφατων απωλειών. Το βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τα ελκυστικά σημεία εισόδου που δημιούργησε η προηγούμενη διόρθωση, λειτούργησαν υποστηρικτικά, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να προσεγγίσει εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο +1,09%, κλείνοντας στις 2.283 μονάδες, με ενδοσυνεδριακό υψηλό τις 2.286,90 μονάδες και χαμηλό τις 2.266,55 μονάδες, αποτυπώνοντας τη σταθερή υπεροχή των αγοραστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά +1,21%, κλείνοντας στις 5.814,81 μονάδες, ενώ ο Mid Cap κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά +0,70%, στις 2.765,17 μονάδες. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος κατέγραψε άνοδο +2,12%, τερματίζοντας στις 2.564,58 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα των 308,3 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να φθάνει τα 44 εκατ. τεμάχια, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη δυναμική επιστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Καταλυτικό ρόλο στη σημερινή αντίδραση διαδραμάτισε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος είχε δεχθεί τις εντονότερες πιέσεις το προηγούμενο διάστημα. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 13,9450 ευρώ, με άνοδο +1,79%, η Alpha Bank στα 3,7190 ευρώ, ενισχυμένη κατά +3,11%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 8,05 ευρώ, σημειώνοντας κέρδη +3,05%. Η Eurobank έκλεισε στα 3,88 ευρώ, με άνοδο +1,44%, η Τράπεζα Κύπρου στα 9,40 ευρώ, κερδίζοντας +1,08%, ενώ η CrediaBank ενισχύθηκε στα 1,2780 ευρώ με άνοδο +2,4%. Η Optima bank έκλεισε στα 9,81 ευρώ, με κέρδη +2,19%, και η Τράπεζα της Ελλάδος στα 16,05 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο +0,94%.

Στα blue chips, η εικόνα ήταν μεικτή αλλά με σαφή ανοδική κλίση. Η Coca-Cola HBC υποχώρησε στα 54,40 ευρώ, με πτώση -1,72%, ενώ ο ΟΤΕ ενισχύθηκε σημαντικά, κλείνοντας στα 17,99 ευρώ με άνοδο +2,22%, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 18 ευρώ, που αποτελούν υψηλό από τις αρχές Ιουνίου 2022. Η ΔΕΗ έκλεισε στα 18,72 ευρώ, με άνοδο +0,48%, ενώ ο ΟΠΑΠ υποχώρησε στα 15,41 ευρώ, με πτώση -1,15%.

Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της Metlen, η οποία πραγματοποίησε άλμα +5,25%, κλείνοντας στα 36,90 ευρώ, λειτουργώντας ως βασικός μοχλός ανόδου για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο Titan Cement International διαμορφώθηκε στα 54,00 ευρώ, με οριακή άνοδο +0,19%, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 36,22 ευρώ, με μικρή πτώση -0,49%. Η Viohalco ενισχύθηκε στα 15,08 ευρώ με άνοδο +1,62%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε στα 35,70 ευρώ με οριακή πτώση -0,22%, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 26,18 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο +1,87%. Τα ΕΛΠΕ διαμορφώθηκαν στα 9,0950 ευρώ, με οριακή μεταβολή -0,05%, ο Aktor έκλεισε στα 10,70 ευρώ με άνοδο +0,38%, ενώ η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 7,98 ευρώ, ενισχυμένη κατά +0,50%.

Η συνολική εικόνα της αγοράς αποτυπώνει σαφή βελτίωση του κλίματος, με τις τιμές να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα και τον τζίρο να επιβεβαιώνει την επιστροφή της αγοραστικής δυναμικής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της ανοδικής προσπάθειας προς και πέραν των 2.300 μονάδων.