Δυναμική επιστροφή αγοραστών στο Χρηματιστήριο – Oδηγός οι τράπεζες και «εκτόξευση» της ΕΥΔΑΠ

Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, μετά το έντονο «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, με την αγορά να επιχειρεί τεχνική και ουσιαστική αντίδραση εν μέσω ήπιας ανόδου στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το θετικό κλίμα στις αγορές της Ευρώπης λειτουργεί υποστηρικτικά, δίνοντας τον απαραίτητο χώρο για απορρόφηση των πιέσεων που είχαν συσσωρευτεί.

Η ελληνική αγορά επιχειρεί να ανακτήσει μέρος των σημαντικών απωλειών των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων, διάστημα κατά το οποίο ο βασικός δείκτης υποχώρησε κατά 9,97%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ. Η σημερινή αντίδραση έχει χαρακτηριστικά ευρείας συμμετοχής, με τους βασικούς δεικτοβαρείς τίτλους να κινούνται συντονισμένα ανοδικά.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται με άνοδο +2,69% στις 2.130 μονάδες, έχοντας καταγράψει υψηλό στις 2.133,73 μονάδες και χαμηλό στις 2.066,93 μονάδες, δείχνοντας σαφή διάθεση απομάκρυνσης από τα πρόσφατα χαμηλά. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 78 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να ανέρχεται στα 15 εκατ. τεμάχια, επίπεδα που κρίνονται ικανοποιητικά για τα πρώτα στάδια της συνεδρίασης.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 2,88%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 1,33%. Ο τραπεζικός κλάδος ηγείται της αντίδρασης με άλμα 3,8%, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών του προηγούμενου διημέρου και επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης.

Στις τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται στα 12,90 ευρώ με άνοδο +3,65%, η Alpha Bank στα 3,4160 ευρώ με +6,41%, η Τράπεζα Πειραιώς στα 7,3240 ευρώ με +3,13% και η Eurobank στα 3,5910 ευρώ με άνοδο +5,28%. Θετική είναι η εικόνα και για την Τράπεζα Κύπρου, η οποία κινείται στα 8,90 ευρώ με +3,25%, ενώ η Crediabank διαμορφώνεται στα 1,1820 ευρώ με +5,54% και η Optima Bank στα 9,00 ευρώ με +5,39%. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύεται κατά +1,99% στα 15,35 ευρώ.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχωρίζει η εντυπωσιακή άνοδος της ΕΥΔΑΠ κατά +14,36% στα 8,36 ευρώ, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των blue chips. Θετική είναι η εικόνα και για τη Coca-Cola HBC, η οποία διαμορφώνεται στα 53,15 ευρώ με άνοδο +1,24%, τον ΟΤΕ στα 16,53 ευρώ με +2,16%, τη ΔΕΗ στα 17,42 ευρώ με +1,42% και τον ΟΠΑΠ στα 14,91 ευρώ με +1,29%.

Η Metlen κινείται στα 34,42 ευρώ με άνοδο +3,18%, η Motor Oil στα 35,26 ευρώ με +1,61%, ο Titan Cement International στα 49,30 ευρώ με +1,44%, η Viohalco στα 14,60 ευρώ με +4,29% και η ΓΕΚ Τέρνα στα 33,16 ευρώ με +2,79%. Η Jumbo ενισχύεται κατά +2,12% στα 24,06 ευρώ, τα Ελληνικά Πετρέλαια διαμορφώνονται στα 8,71 ευρώ με +1,34%, ενώ ο Aktor σημειώνει οριακή άνοδο +0,20% στα 10,22 ευρώ.

Η σημερινή συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδεχόμενη διατήρηση της δυναμικής θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση σταθεροποίησης μετά τη βίαιη διόρθωση των προηγούμενων ημερών, με τον τραπεζικό κλάδο και τα δεικτοβαρή blue chips να καθορίζουν τον βραχυπρόθεσμο τόνο της αγοράς.