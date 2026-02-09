Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη πτώση με βαρίδι τις τράπεζες και τη Metlen

Για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε σε πτωτική τροχιά, επιβεβαιώνοντας το εύθραυστο επενδυτικό κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες. Παρά το θετικό άνοιγμα, η αγορά δεν κατάφερε να διατηρήσει τα αρχικά της κέρδη, καθώς οι πωλητές επανήλθαν δυναμικά, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε νέα χαμηλότερα επίπεδα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διόρθωσης από τα πρόσφατα υψηλά των 2.407 μονάδων.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα και έντονες εναλλαγές προσήμων, με τους επενδυτές να βρίσκονται σε δίλημμα μεταξύ κατοχύρωσης κερδών μετά το πρόσφατο ράλι και αξιοποίησης του ευνοϊκού διεθνούς περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα ήταν μια συνεδρίαση αυξημένης επιφυλακτικότητας, με επιλεκτικές κινήσεις και περιορισμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε και πάλι ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος λειτούργησε ως βασικός μοχλός της πτώσης. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες 2,15%, κλείνοντας στις 2.823,66 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας της αγοράς.

Σε επίπεδο δεικτών, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ως εξής:

  • Γενικός Δείκτης: -1,43% στις 2.328 μονάδες
    (Υψηλό: 2.380,89 – Χαμηλό: 2.311,57 μονάδες)

  • FTSE Large Cap: -1,59% στις 5.949,06 μονάδες

  • Mid Cap: -0,37% στις 2.823,66 μονάδες

  • Τραπεζικός Δείκτης: -2,15% στις 2.823,66 μονάδες

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 403,8 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 55,4 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη δραστηριότητα και το έντονο ενδιαφέρον παρά τη διορθωτική κίνηση.

Ισχυρές ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στις βασικές τραπεζικές μετοχές:

  • Εθνική Τράπεζα: 14,9050 ευρώ (-2,26%)

  • Alpha Bank: 4,1860 ευρώ (-5,51%)

  • Τράπεζα Πειραιώς: 8,72 ευρώ (-1,47%)

  • Eurobank: 4,1460 ευρώ (-0,93%)

  • Τράπεζα Κύπρου: 9,64 ευρώ (-1,63%)

  • Crediabank: 1,3660 ευρώ (-4,61%)

Αντίβαρο αποτέλεσε η Optima Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά 0,83%, ενώ η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος παρέμεινε αμετάβλητη.

Η εικόνα του κλάδου αντανακλά τη στροφή των επενδυτών σε πιο αμυντικές τοποθετήσεις, καθώς και τη διάθεση περιορισμού της έκθεσης σε τίτλους με αυξημένη μεταβλητότητα.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και η Metlen, η οποία υποχώρησε κατά 3,9% και έκλεισε στα 37 ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα στο ταμπλό και επηρεάζοντας τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Στα blue chips, η εικόνα ήταν μεικτή, με αυξημένο όγκο συναλλαγών και επιλεκτικές κινήσεις:

  • Coca Cola HBC: 49,14 ευρώ (-0,89%)

  • ΔΕΗ: 19,55 ευρώ (-1,51%)

  • ΟΤΕ: 16,39 ευρώ (+0,24%)

  • ΟΠΑΠ: 17,05 ευρώ (-2,85%)

  • Titan Cement International: 55,50 ευρώ (+1,46%)

  • Motor Oil: 36,36 ευρώ (+0,17%)

  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,38 ευρώ (-0,11%)

  • Jumbo: 25,76 ευρώ (-0,92%)

  • Viohalco: 12,82 ευρώ (+0,94%)

  • ΕΛΠΕ: 9,2950 ευρώ (-0,48%)

  • Aktor: 11,28 ευρώ (+0,71%)

  • ΕΥΔΑΠ: 7,35 ευρώ (+0,27%)

Ξεχώρισαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil, οι οποίες διατηρήθηκαν κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, ενισχυμένες από τα σενάρια ένταξής τους στον βασικό δείκτη του MSCI. Οι προσδοκίες για αυξημένες εισροές κεφαλαίων διατηρούν το ενδιαφέρον των επενδυτών και λειτουργούν υποστηρικτικά για τους συγκεκριμένους τίτλους.

