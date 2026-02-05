Χρηματιστήριο: Διόρθωσε μετά την τριήμερη άνοδο – Τράπεζες και blue chips στο κόκκινο

Οι πωλητές σταμάτησαν την ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.400 μονάδες. Η αγορά δέχθηκε έντονες πιέσεις κυρίως στο τελευταίο δίωρο της συνεδρίασης, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των απωλειών, οδηγώντας σε απώλεια προηγούμενων στηρίξεων. Από την έναρξη των συναλλαγών, οι πωλητές είχαν την πρωτοβουλία, αν και ο Γενικός Δείκτης πλησίασε τα υψηλά ημέρας κοντά στις 2.400 μονάδες. Ωστόσο, μετά τις 14:00, η πίεση στις εντολές πώλησης εντάθηκε, με αποτέλεσμα ο δείκτης να απομακρυνθεί από τα υψηλά 16ετίας του Δεκεμβρίου 2009 και να διορθώσει σχεδόν το σύνολο των κερδών του τριημέρου, τα οποία είχαν φτάσει το +4%.

Ο τραπεζικός τομέας παρουσίασε σημαντικές απώλειες, ξεπερνώντας το -2%, διορθώνοντας από τα υψηλά 10ετίας του Νοεμβρίου 2015. Ισχυρή πτώση καταγράφηκε και σε ορισμένα blue chips, μετά από διαδοχικά κλεισίματα σε πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ. Οι Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank υποχώρησαν έως -3%, αφομοιώνοντας τα κεκτημένα του 2026, ενώ οι ΔΕΗ, Aegean Airlines, Viohalco και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υποχώρησαν από τις πρόσφατες κορυφές τους.

Παρά τις πιέσεις, υπήρξαν εξαιρέσεις μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης που συνέχισαν να υπεραποδίδουν. Η Aktor σκαρφάλωσε στα 11 ευρώ, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, μετά την ανακοίνωση συμμετοχής της κατά 36% στον ΒΟΑΚ, ενώ σημαντική ενίσχυση παρουσίασε και η Lamda Development, χάρη στην πώληση δύο οικοπέδων αξίας 41,5 εκατ. ευρώ στην ΤΕΝ Brinke.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,78% στις 6.044,38 μονάδες, ενώ ο Mid Cap ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο -0,92% στις 2.858,30 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες 2,79% στις 2.779,66 μονάδες, και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -1,69% στις 2.366 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.400,06 μονάδες και χαμηλό τις 2.361,82 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 325,1 εκατ. ευρώ με όγκο 48,4 εκατ. τεμάχια.

Στον τραπεζικό τομέα, η Εθνική έκλεισε στα 15,33 ευρώ (-2,45%), η Alpha Bank στα 4,33 ευρώ (-2,91%), η Πειραιώς στα 8,6840 ευρώ (-3,3%) και η Eurobank στα 4,12 ευρώ (-3,54%). Από τις υπόλοιπες τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε -1,65%, η Crediabank -0,68%, η Optima σημείωσε μικρή άνοδο +0,21% και η Τράπεζα της Ελλάδος -1,47%.

Στα blue chips, η ΔΕΗ έκλεισε στα 19,72 ευρώ με πτώση -3,71%, ο ΟΤΕ στα 16,27 ευρώ (-1,15%), ο ΟΠΑΠ στα 17,75 ευρώ (-1,61%) και η Viohalco στα 13,08 ευρώ (-2,39%). Αντίθετα, η Aktor ενισχύθηκε +5,09% στα 11,14 ευρώ, η Lamda Development παρουσίασε άνοδο, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,30 ευρώ με κέρδη +1,25%. Άλλες μετοχές όπως η Coca Cola, η Motor Oil, η ΓΕΚ Τέρνα και η Jumbo κατέγραψαν ήπιες μεταβολές.

