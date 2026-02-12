Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Blue Chips Οδηγούν τον Γενικό Δείκτη Πάνω από τις 2.350 Μονάδες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε σήμερα με θετικό πρόσημο, με τον τραπεζικό κλάδο να πρωταγωνιστεί στην ανάκαμψη της αγοράς. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο +0,41% στις 2.355 μονάδες, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά στο υψηλό των 2.371 μονάδων, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε +0,69% στις 2.743 μονάδες, αντισταθμίζοντας τις επιλεκτικές πιέσεις που κρατούσαν την αγορά συγκρατημένη.

Η ημέρα σημαδεύτηκε από τη δυναμική επαναφορά των αγοραστών στον τραπεζικό κλάδο, με την Eurobank να ξεχωρίζει με άνοδο +3,41% στα 4,19 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε -0,60% στα 14,98 ευρώ μετά την υποβάθμιση της σύστασής της. Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,999 ευρώ με πτώση -0,60%, η Πειραιώς ενισχύθηκε +0,74% στα 8,70 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου και η Crediabank κινήθηκαν πτωτικά στα 9,64 ευρώ και 1,31 ευρώ αντίστοιχα. Αντίθετα, η Optima έκλεισε στα 9,79 ευρώ με +2,3%, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος παρέμεινε αμετάβλητη στα 16,30 ευρώ.

Στα blue chips, η Coca-Cola HBC συνέχισε την ανοδική της πορεία στο +0,56% και 53,50 ευρώ, αγγίζοντας ξανά την αποτίμηση των 20 δισ. ευρώ, ενώ η Titan Cement ενισχύθηκε +1,76% στα 57,70 ευρώ, προσεγγίζοντας τα πρόσφατα υψηλά των 58,8 ευρώ μετά τη σύσταση της Citi για τιμή στόχο 70 ευρώ. Η Motor Oil κέρδισε +1,17% στα 36,42 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησε εκρηκτικό ράλι +9,08% στα 7,81 ευρώ, αξιοποιώντας την τιμή στόχο 10,2 ευρώ της Piraeus Securities, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα και η Jumbo κατέγραψαν μικρές πτώσεις στα 36,44 ευρώ και 25,42 ευρώ αντίστοιχα. Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,85 ευρώ με +1,2%, η ΔΕΗ στα 19,89 ευρώ με +0,45%, και ο ΟΠΑΠ σημείωσε μικρή υποχώρηση -0,41% στα 17,19 ευρώ.

Στην ΕΚΤΕΡ, πέρασαν 13 διαδοχικά πακέτα αξίας 6,4 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 6,1% του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιώντας τη συναλλαγή με discount καθώς η τιμή έκλεισε στα 4,24 ευρώ, κάτω από την αξία πακέτου 3,8 ευρώ.

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε τις μεικτές τάσεις στην αγορά, με 59 μετοχές σε άνοδο, 50 σε πτώση και 18 αμετάβλητες, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 161,4 δισ. ευρώ.