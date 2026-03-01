Χρηματιστήριο Αθηνών: Θα συνεχιστεί η bull market και το 2026; – Οι κατακτήσεις της τελευταίας 5ετίας

H bull market του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα συνεχιστεί για έκτη χρονιά; Αυτό αποτελεί ένα στοίχημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών για το τρέχον έτος, μετά από πέντε χρόνια συνεχούς ανόδου και συνολικά κέρδη 162% από τις αρχές του 2021.

Η μεγαλύτερη πρόκληση της eφετινής χρονιάς, σε επίπεδο αποδόσεων, είναι η ενδεχόμενη επανάληψη της εξαετίας 1985 – 1990, ενός ανοδικού σερί που δεν έχει επαναληφθεί στη σύγχρονη ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ΑΧΙΑ – Alpha Finance επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά φαίνεται να έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ενάρετο κύκλο, στηριζόμενη σε σειρά υποστηρικτικών παραγόντων, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η ανοδική της τροχιά θα συνεχιστεί και το 2026.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανή θετική απόδοση της τάξης του 10%-20%, χάρη στην αύξηση της κερδοφορίας και την περαιτέρω αναθεώρηση αποτιμήσεων.

Παρά την αναθεώρηση των αποτιμήσεων το 2025, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική. Ο γενικός δείκτης του ΧΑ διαπραγματεύεται με disount άνω του 30% τόσο σε σχέση με τα προ κρίσης ιστορικά επίπεδα όσο και σε σύγκριση με βασικούς διεθνείς δείκτες όπως ο STOXX Europe 600 και ο MSCI Emerging Markets Index, με βάση τους δείκτες P/E και EV/EBITDA.

Καθώς το ρίσκο χώρας περιορίζεται, η βιωσιμότητα των εταιρικών κερδών ενισχύεται και η αγορά κινείται σταδιακά προς την κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, διαφαίνεται περιθώριο σύγκλισης των αποτιμήσεων τα επόμενα χρόνια.

Οι βασικοί παράγοντες που αναμένεται να στηρίξουν την πορεία της αγοράς το επόμενο έτος περιλαμβάνουν:

– Προοπτικές αύξησης κερδών και μερισμάτων

– Ενισχυμένες εταιρικές κινήσεις που προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον

– Ισχυρά μακροοικονομικά μεγέθη και σταθερό πολιτικό περιβάλλον

– Συγχωνεύσεις και εξαγορές στους τραπεζικούς και ενεργειακούς κλάδους

– Επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές

-Η σταδιακή ενσωμάτωση της εγχώριας αγοράς στην πλατφόρμα της Euronext ενδέχεται να έχει θετικό αντίκτυπο προς το τέλος του έτους, ενισχύοντας τη διεθνή ορατότητα των ελληνικών μετοχών.

Σύμφωνα με την ΑΧΙΑ – Alpha Finance, οι βασικοί κίνδυνοι για την αγορά παραμένουν κυρίως εξωγενείς και σχετίζονται με πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένου ότι οι αποτιμήσεις των διεθνών αγορών μετοχών παραμένουν υψηλές σε ιστορικούς όρους, ακόμη και μικρές αρνητικές αποκλίσεις από τις προσδοκίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυξημένη μεταβλητότητα.

Οι αποδόσεις της 5ετίας

Στα πέντε τελευταία θετικά έτη, το ελληνικό χρηματιστήριο βρισκόταν στο top-5 των παγκοσμίων αγορών και για ορισμένες περιόδους ήταν πρώτο στην παγκόσμια κατάταξη.

Στήριγμα στην αγορά την τελευταία πενταετία έδωσαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, πολύ υψηλότεροι σε σχέση με την Ευρωζώνη, η καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, η πολιτική σταθερότητα, η καλή πορεία των μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών, η επαναφορά στην κανονικότητα των τραπεζών , αλλά και οι προσδοκίες της αγοράς για την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προσδοκίες που επαληθεύθηκαν.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά στην πενταετία αυξήθηκε κατά 92,4 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 146,253 δισ. ευρώ, στο τέλος 2025, από 53,865 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2020.

Ο τραπεζικός δείκτης, για το ίδιο διάστημα, υπεραποδίδει με κέρδη 341,98%, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 176,60% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 155,11%.

Ισχυρή αύξηση παρουσίασε η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών, η οποία ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, φτάνοντας τα 211 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Tο 2024 ήταν στα 140,2 εκατ. ευρώ έναντι 111 εκατ. ευρώ το 2023. Το 2022 ήταν στα 74 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος τζίρος του 2021 ήταν στα 70,8 εκατ. ευρώ και το 2020 ήταν στα 64,5 εκατ.

Κατά την τελευταία πενταετία τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Moda Bango (+1.474%), Unibios (+917,54 %), της Cenergy (+767,05%), της Aktor (+745,56 %) και της Εκτέρ (+713,85%).

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές: Aktor (+745,56%), Eurobank (+491,54%), Εθνική (+474,97%), Μυτιληναίος (+342,86%), Τιτάν (+282,10%), Alpha Bank (+275,26%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+222,59%), Viohalco (+218,18%) και Aegean Airlines (+204,96%). Ακολουθούν οι τίτλοι της Motor Oil (+166,10%), της ΔΕΗ (+144,95%), της Elvalhalcor (+121,18%) και του ΟΛΠ (+10,9,23%). Μικρότερη άνοδο σημειώνουν οι μετοχές της Jumbo (+96,34%), του ΟΠΑΠ (+85,92%), της Coca Cola HBC (+69,27%), των ΕΛΠΕ (+54,81%), της Σαράντης (+46,52%), του ΟΤΕ (+27,92%), της ΕΥΔΑΠ (+14,41%) και της Lamda Development (+0,28%).

Η πορεία του Χ.Α ανά έτος

Με κέρδη 10,43% έκλεισε το 2021 για τη Χρηματιστηριακή αγορά, ανακτώντας σχεδόν το χαμένο έδαφος του 2020 (-11,75%), ενώ η συνολική αξία των μετοχών αυξήθηκε κατά 12,227 δισ, ευρώ, στα 66,092 δισ., ευρώ , έπειτα από μείωση 7,8 δισ. ευρώ το 2020.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το Χρηματιστήριο της Αθήνας το 2021, μέσω αυξήσεων κεφαλαίων και εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, 7,9 δισ. ευρώ.

Παρά την πίεση από την πανδημία και το αδύναμο ξεκίνημα της χρονιάς οι εισηγμένες πέτυχαν την ολική επαναφορά στα κέρδη και την δραστηριότητα τους.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ετήσια κέρδη σε ποσοστό 10,78%, μετά από απώλειες 41,37% που είχε σημειώσει το 2020, καθώς οι τράπεζες έδειχναν σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

To 2022

Κόντρα στις “αρκούδες” κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022 και κατάφερε σε μια δύσκολη συγκυρία να “αντισταθεί” στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον διεθνή πληθωρισμό, την αύξηση επιτοκίων, την ενεργειακή κρίση και να διαφοροποιηθεί θετικά από τις άλλες ανεπτυγμένες αγορές του πλανήτη κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990 .

Το ελληνικό χρηματιστήριο όχι μόνο έπαιξε ισχυρή “άμυνα”, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από τις διεθνείς αγορές σε έναν δύσκολο διεθνές περιβάλλον, αλλά στο τέλος έκλεισε σε θετικό έδαφος, με ετήσια άνοδο 4,08%, όταν οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες υποχώρησαν σημαντικά (S&P -19% Nasdaq -33%, Dow Jones-9%, DAX-30 -12% ).

Το ελληνικό χρηματιστήριο, βρήκε στηρίγματα κυρίως στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στα αποτελέσματα-ρεκόρ που καταγράφουν οι εισηγμενες εταιρείες και στην… επιστροφή των τραπεζών. Μετά από πολλά χρόνια οι Τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs.

Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 11,42%. Το 2022 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά 1.094 εκ. ευρώ.

To 2023

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2023 με υψηλά κέρδη 39,08%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου και βρέθηκε στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως. Κέρδισε το “χάλκινο” μετάλλιο παγκοσμίως κλείνοντας πίσω από τον ρωσικό δείκτη MOEX και τον Nasdaq.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 22,026 δισ.ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,888 δισ. ευρώ.

Το 2023 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά Euro2.044 εκατ. μέσω του χρηματιστηρίου.

Η σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών συνοδεύτηκε και από αύξηση της αξίας των συναλλαγών, με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές να διαμορφώνονται στα 111 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από πέρυσι. Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 65,73%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 7,889 δισ. ευρώ.

To 2024

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2024 με κέρδη 13,65%. Αύξηση κατά 26% κατέγραψε η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών και διαμορφώθηκε κοντά στα 140,2 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 15,257 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 103,145 δισ. ευρώ.

Αν είναι κάτι για το οποίο το 2024 η ελληνική αγορά μπορεί να υπερηφανεύεται είναι η βελτίωση της δυνατότητας προσέλκυσης κεφαλαίων σε προσφορές μετοχών από βασικούς μετόχους ή δημόσιες εγγραφές.

Το συνολικό μέγεθος από τις δημόσιες προσφορές μετοχών και διαθέσεις πακέτων από βασικούς μετόχους ξεπέρασε τα 3,7 δις ευρώ ενώ οι επιχειρηματικές συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που ενεπλάκησαν έμμεσα ή άμεσα εισηγμένες εταιρίες του ΧΑ ξεπέρασε τα 10 δις ευρώ σε επιχειρηματική αξία.

Το 2024 υπήρξε σαφής αύξηση των εκδόσεων μετοχών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης μεγάλης IPO μετά από πολλά χρόνια, της συνέχισης των επιτυχημένων αποεπενδύσεων στον τραπεζικό τομέα και ορισμένων άλλων προσφορών.

Η δημόσια εγγραφή του Ελ. Βενιζέλος (η έκδοση του ΔΑΑ για IPO ύψους 785 εκ. ευρώ, η 4η μεγαλύτερη έκδοση στην ιστορία του Χ.Α. με υπερκάλυψη κατά 12 φορές) και τα δύο placement σε Πειραιώς και Εθνική, βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι για τα δύο placement των τραπεζών υπήρξε προσφορά άνω των 20 δισ. ευρώ, για να διατεθούν τελικά τα 2 δισ. εξ αυτών. Συνολικά η αγορά άντλησε από τις πιο πάνω προσφορές που ξεπέρασαν τα 30 δισ. περί τα 3,3 δισ. ευρώ.

Το 2025

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, ισχυρή δυναμική της αγοράς. Ένας επώδυνος χρηματιστηριακός κύκλος έκλεισε το 2025 για τη χρηματιστηριακή αγορά επιστρέφοντας στα προ κρίσης επίπεδα του 2010, κλείνοντας κοντά σε υψηλά 16 ετών. Τα κέρδη υποστηρίχθηκαν από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών, κατατάσσοντας την Ελλάδα μεταξύ των αγορών μετοχών με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο το 2025.

Το χρηματιστηριακό γεγονός της χρονιάς ήταν η απόκτηση του πλειοψηφικού ελέγχου της ΕΧΑΕ από το Euronext.

Το μέγεθος της ανόδου του Γενικού Δείκτη Τιμών κατά 44,30% το 2025 είναι το μεγαλύτερο από το 1998 (+102,2%)

Το ελληνικό χρηματιστήριο βρέθηκε στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των χρηματιστηριακών αγορών, μετά τα χρηματιστήρια της Σεούλ, του Τελ Αβίβ, του Βιετνάμ, της Μαδρίτης και της Βιέννης.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έπιασε τα επίπεδα που είχε να “δει” από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε το 2025 κατά 43,108 δις. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 146,253 δισ. ευρώ.

Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε σε επίπεδα του 2009. Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, φτάνοντας τα 210 εκατ. ευρώ το 2025.