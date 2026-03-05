Χρηματιστήριο Αθηνών: Διακυμάνσεις αλλά θετικό κλείσιμο – Στήριξη από τράπεζες και διυλιστήρια

Με έντονη μεταβλητότητα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να καταφέρνουν τελικά να διατηρήσουν το θετικό πρόσημο και να δώσουν συνέχεια στην προσπάθεια ανάκαμψης της αγοράς. Παρά το ισχυρό ανοδικό ξεκίνημα, η εικόνα στο ταμπλό άλλαξε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η επενδυτική ψυχολογία επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ενδοσυνεδριακά ο Γενικός Δείκτης έφτασε να καταγράφει άνοδο έως και +2,4%, ωστόσο στη συνέχεια περιόρισε σημαντικά τα κέρδη του, κλείνοντας τελικά με μικρότερη άνοδο μετά από έντονες διακυμάνσεις.

Στο τραπεζικό ταμπλό, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως σε δύο μετοχές, καθώς η μετοχή της Alpha Bank και η μετοχή της Πειραιώς κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, στηρίζοντας την αγορά και απορροφώντας μέρος των πιέσεων που εμφανίστηκαν σε άλλους τίτλους. Αντίθετα, η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου κινήθηκε πτωτικά, δεχόμενη πιέσεις που περιόρισαν την ανοδική δυναμική του τραπεζικού κλάδου.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα στα διυλιστήρια, όπου οι μετοχές της Motor Oil και της HELLENiQ ENERGY κατέγραψαν έντονη άνοδο, ακολουθώντας τη νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Bally’s Intralot, η οποία κινήθηκε ανοδικά πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ, ενώ θετική πορεία κατέγραψε και η μετοχή του ΟΛΠ, η οποία επίσης βρέθηκε στο επίκεντρο των αγοραστικών κινήσεων.

Σε επίπεδο βασικών δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) έκλεισε με άνοδο +0,53% στις 5.525,96 μονάδες, ενώ θετικά κινήθηκε και η μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον Mid Cap να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με κέρδη +0,94% στις 2.675,28 μονάδες. Παράλληλα, ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο +1,11% στις 2.446,22 μονάδες, στηριζόμενος κυρίως στις αγοραστικές κινήσεις στις μεγάλες τράπεζες.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε τελικά με άνοδο +0,51% στις 2.171 μονάδες, έχοντας καταγράψει υψηλό ημέρας στις 2.213,68 μονάδες και χαμηλό στις 2.155,06 μονάδες, αποτυπώνοντας την έντονη νευρικότητα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 380,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος συναλλαγών έφτασε τα 60 εκατ. τεμάχια, επίπεδα που θεωρούνται αυξημένα και δείχνουν την έντονη δραστηριότητα των επενδυτών.

Στον τραπεζικό κλάδο καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις με αυξημένες συναλλαγές, με τις περισσότερες συστημικές τράπεζες να κινούνται θετικά. Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έκλεισε στα 13,4450 ευρώ με άνοδο +1,32%, ενώ η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +2,64% στα 3,58 ευρώ. Ανοδικά κινήθηκε και η Πειραιώς, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 7,58 ευρώ με κέρδη +1,83%, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 3,6870 ευρώ με άνοδο +0,38%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου υποχώρησε στα 9,00 ευρώ με πτώση -2,17%. Η Crediabank παρέμεινε αμετάβλητη στα 1,24 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκε η Optima Bank, η οποία έκλεισε στα 9,10 ευρώ με άνοδο +1,45%. Πτωτικά κινήθηκε και η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έκλεισε στα 15,05 ευρώ με απώλειες -2,59%.

Στα blue chips επικράτησαν μεικτές τάσεις, με αρκετούς τίτλους να παρουσιάζουν αξιόλογες συναλλαγές. Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 52,50 ευρώ με οριακή πτώση -0,10%, ενώ ο ΟΤΕ κατέγραψε άνοδο +0,67% στα 16,53 ευρώ. Θετικά κινήθηκε και η ΔΕΗ, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 17,90 ευρώ με κέρδη +0,85%, ενώ ο ΟΠΑΠ παρέμεινε αμετάβλητος στα 14,94 ευρώ.

Πιέσεις δέχθηκε η Metlen, η οποία έκλεισε στα 34,80 ευρώ με πτώση -0,80%, ενώ ανοδικά κινήθηκε η Motor Oil, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 35,42 ευρώ με ισχυρά κέρδη +3,03%. Οριακή πτώση σημείωσε η Titan Cement International, η οποία έκλεισε στα 48,95 ευρώ με -0,10%, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα για τη Viohalco, που διαμορφώθηκε στα 14,40 ευρώ με απώλειες -1,37%.

Από την πλευρά των κατασκευών και των υποδομών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 34,42 ευρώ με άνοδο +0,94%, ενώ η Aktor ενισχύθηκε κατά +1,34% στα 10,56 ευρώ. Πτωτικά κινήθηκε η Jumbo, η οποία έκλεισε στα 23,80 ευρώ με απώλειες -0,50%. Θετική ήταν η εικόνα για τη HELLENiQ ENERGY (ΕΛΠΕ), η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 8,70 ευρώ με άνοδο +1,75%, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η ΕΥΔΑΠ, η οποία έκλεισε στα 8,63 ευρώ με κέρδη +0,94%.

Συνολικά, η συνεδρίαση επιβεβαίωσε ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διεθνείς εξελίξεις, με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις μεταβολές στις τιμές της ενέργειας να επηρεάζουν άμεσα τη βραχυπρόθεσμη πορεία των μετοχών και τη συμπεριφορά των επενδυτών. Παρά τη νευρικότητα, η διατήρηση του θετικού προσήμου δείχνει ότι παραμένουν ενεργά αγοραστικά στηρίγματα σε βασικούς τίτλους της αγοράς.

