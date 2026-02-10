Χρηματιστήριο: Ανοδική ανάκαμψη με οδηγούς Coca-Cola HBC και ΟΠΑΠ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε σε ανοδική τροχιά, με τους επενδυτές να επανακτούν τον έλεγχο των συναλλαγών και τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει κοντά στις 2.350 μονάδες. Η ανάκαμψη αυτή έδωσε τέλος στο τριήμερο πτωτικό σερί και ενίσχυσε την αίσθηση ότι οι πωλητές έχουν ολοκληρώσει τις εντολές τους, παρά το γεγονός ότι οι όγκοι διακίνησης παρέμειναν σε μέτρια επίπεδα. Σημαντικό ρόλο στην άνοδο διαδραμάτισαν οι μετοχές της Coca-Cola HBC και του ΟΠΑΠ. Η Coca-Cola HBC ξεχώρισε φτάνοντας για πρώτη φορά την τιμή των 51 ευρώ, επωφελούμενη από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το δικαίωμα εξόδου των μετόχων που δεν συμφωνούσαν με τη συγχώνευση Allwyn-ΟΠΑΠ, κερδίζοντας την προσοχή των επενδυτών.

Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στις αποψινές ανακοινώσεις του MSCI, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard, επηρεάζοντας την πορεία των ελληνικών μετοχών στις επόμενες συνεδριάσεις. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,72% στις 5.991,65 μονάδες, ενώ ο Mid Cap σημείωσε πτώση 0,30% κλείνοντας στις 2.815,27 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,37% στις 2.763,08 μονάδες, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει με άνοδο 0,72% στις 2.345 μονάδες, καταγράφοντας υψηλό ημέρας 2.353,09 μονάδες και χαμηλό 2.333,82 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 276,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος στα 42,8 εκατ. τεμάχια.

Στον τραπεζικό τομέα, οι συναλλαγές ήταν ικανοποιητικές, με την Εθνική Τράπεζα να κλείνει στα 15,1250 ευρώ καταγράφοντας άνοδο 1,48%, την Alpha Bank στα 4,1770 ευρώ με οριακή πτώση 0,22%, την Πειραιώς στα 8,7660 ευρώ με άνοδο 0,53% και την Eurobank στα 4,1260 ευρώ με πτώση 0,48%. Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε στα 9,68 ευρώ, ενισχυμένη κατά 0,41%, ενώ η Crediabank έκλεισε στα 1,38 ευρώ με άνοδο 1,02%. Η Optima κατέγραψε πτώση 1,23% κλείνοντας στα 9,62 ευρώ, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος σημείωσε πτώση 1,53% και έκλεισε στα 16,10 ευρώ.

Στα blue chips, οι συναλλαγές παρουσίασαν μεικτά πρόσημα. Η μετοχή της Coca-Cola HBC έκλεισε στα 50,95 ευρώ ενισχυμένη κατά 3,68%, η ΔΕΗ παρέμεινε αμετάβλητη στα 19,55 ευρώ, ο ΟΤΕ σημείωσε οριακή άνοδο 0,06% στα 16,40 ευρώ και ο ΟΠΑΠ ενισχύθηκε κατά 3,40% κλείνοντας στα 17,63 ευρώ. Η Metlen έκλεισε με οριακή πτώση 0,05% στα 36,98 ευρώ, ενώ ο Titan Cement International ενισχύθηκε 1,26% φτάνοντας τα 56,20 ευρώ. Η Motor Oil έκλεισε στα 36,20 ευρώ με πτώση 0,44% και η ΓΕΚ Τέρνα στα 35,54 ευρώ με άνοδο 0,45%. Η Jumbo έκλεισε στα 25,70 ευρώ με οριακή πτώση 0,23%, η Viohalco στα 12,80 ευρώ με πτώση 0,16%, τα ΕΛΠΕ στα 9,3350 ευρώ με άνοδο 0,43%, ο Aktor στα 11,30 ευρώ με άνοδο 0,18% και η ΕΥΔΑΠ στα 7,31 ευρώ με πτώση 0,54%.

Συνολικά, η χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών χαρακτηρίστηκε από επιστροφή της αισιοδοξίας, με τις ισχυρές εταιρικές ειδήσεις και τα αποτελέσματα των τραπεζών να δίνουν ώθηση στους δείκτες, ενώ οι επενδυτές παραμένουν προσεκτικοί εν όψει των επικείμενων ανακοινώσεων του MSCI.