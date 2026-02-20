Bloomberg: Το νέο ιστορικό υψηλό στις ευρωπαϊκές μετοχές ίσως είναι το «ταβάνι» του 2026

Δεν έχει καν μπει ο Μάρτιος και ήδη αρκετοί στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το ιστορικό υψηλό που κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές μετοχές ενδέχεται να αποτελεί το «ταβάνι» για το 2026, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 αναμένεται να ολοκληρώσει το 2026 σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των 630 μονάδων που σημείωσε την Τετάρτη, με βάση τη διάμεση εκτίμηση 17 προβλέψεων. Οι ευνοϊκές συνθήκες, που στήριξαν μέχρι τώρα τις ευρωπαϊκές αγορές φαίνεται να έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί, ενώ οι προσδοκίες για διψήφια αύξηση κερδών των εισηγμένων εταιρειών θεωρούνται απαιτητικές.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι λίγοι προβλέπουν μεγάλες απώλειες, καθώς οι δημόσιες δαπάνες και τα χαμηλά επιτόκια εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Η HSBC παραμένει η πιο αισιόδοξη, θέτοντας στόχο τις 670 μονάδες — δηλαδή περιθώριο ανόδου σχεδόν 7%. Μόλις δύο οίκοι, οι TFS Derivatives και Bank of America, βλέπουν κίνδυνο πτώσης 10% ή και περισσότερο.

«Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν καταγράψει μια ισχυρή πορεία και πλησιάζουν γρήγορα τον στόχο μας για το τέλος του έτους, ενώ οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή παραμένουν αρνητικές, κυρίως λόγω των διεθνώς εκτεθειμένων εταιρειών», δήλωσε η Μπεάτα Μάνθεϊ, επικεφαλής στρατηγικής παγκόσμιων και ευρωπαϊκών μετοχών στη Citigroup. «Παρακολουθούμε ενδείξεις ευρύτερης καμπής στα κέρδη. Προς το παρόν, προτιμούμε σαφώς τις μετοχές με εγχώριο προσανατολισμό έναντι εκείνων με έντονη διεθνή έκθεση».

Ο Stoxx Europe 600 έχει ήδη ενισχυθεί πάνω από 5% φέτος, μετά το ράλι σχεδόν 17% του 2025, υπεραποδίδοντας έναντι του S&P 500. Ο αμερικανικός δείκτης δυσκολεύεται, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και στρέφονται σε άλλες αγορές, ενώ παράλληλα αποφεύγουν τίτλους, που θεωρούνται ευάλωτοι στις νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι οκτώ διαδοχικοί μήνες ανόδου στην Ευρώπη και η σταθερή αύξηση των εκτιμήσεων κερδών έχουν ωθήσει τις αποτιμήσεις στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών. Ο Stoxx 600 διαπραγματεύεται πλέον κοντά στις 16 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη, έναντι μέσου όρου 13,3 φορές τα τελευταία 20 χρόνια.

Πρόκειται για επίπεδα αποτίμησης που ιστορικά έχουν καταγραφεί κυρίως σε περιόδους «φούσκας» ή ύφεσης. Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες για θετικές εκπλήξεις στα τριμηνιαία αποτελέσματα — ιδίως στο δεύτερο εξάμηνο — έχουν αυξηθεί τόσο, ώστε εντείνεται ο κίνδυνος απογοήτευσης.

«Εξακολουθούμε να διακρίνουμε κινδύνους γύρω από τις διψήφιες προσδοκίες κερδών για το 2026, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του έτους», ανέφερε ο Ρολάν Καλογιάν, στρατηγικός αναλυτής της Societe Generale, ο οποίος χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο αποτελεσμάτων θετική, χωρίς όμως να είναι εξαιρετική. «Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τους δείκτες ελαφρώς χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, ιδίως καθώς η αγορά αποτιμά ήδη αυτές τις υψηλές προσδοκίες με αυξημένους πολλαπλασιαστές».

Η εναλλαγή μεταξύ κλάδων αποτελεί βασική στρατηγική των επενδυτών το τελευταίο διάστημα, με μια προσέγγιση «barbell» — συνδυάζοντας κυκλικές βιομηχανικές μετοχές που συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα και αμυντικούς τίτλους — να αποδεικνύεται έως τώρα επιτυχημένη.

Οι μετοχές εμπορευμάτων ηγούνται της ανόδου, ευνοημένες από το ασθενέστερο δολάριο και την αυξανόμενη ζήτηση για μέταλλα κρίσιμα για την ενεργειακή μετάβαση. Ισχυρή πορεία καταγράφουν επίσης οι κλάδοι κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών και υγείας.

Αντίθετα, οι μετοχές διακριτικής κατανάλωσης, καθώς και εταιρείες μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας που επηρεάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν μείνει πίσω. Συνολικά, η προτίμηση σε μετοχές με εγχώρια έκθεση έχει πάψει να προσφέρει πλεονέκτημα, καθώς και οι εξαγωγικές εταιρείες παρουσιάζουν ισχυρές επιδόσεις.

«Η Ευρώπη παραμένει αγορά αποκλίσεων, επηρεαζόμενη από συναλλαγματικές κινήσεις, δασμούς, δημοσιονομικά κίνητρα, αλλά και από την υιοθέτηση και τις ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Τζέρι Φάουλερ, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στη UBS. «Τα κέρδη των δεικτών παραμένουν περιορισμένα λόγω της μεγάλης διασποράς επιδόσεων μεταξύ μετοχών, ωστόσο οι αγορές από διεθνείς επενδυτές συνεχίζουν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις».

Οι διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από τους στρατηγικούς αναλυτές. Εκτιμούν ότι η ισχυρή δημοσιονομική στήριξη, το εκτός προϋπολογισμού ταμείο υποδομών της Γερμανίας και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες θα ενισχύσουν τα εταιρικά κέρδη. Ένα ποσοστό 35% δίνει σύσταση «overweight» στις ευρωπαϊκές μετοχές έναντι των παγκόσμιων αγορών, από 9% πριν από τρεις μήνες, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America.

«Η επενδυτική αισιοδοξία έχει μετριαστεί ελαφρώς ως προς την απόλυτη απόδοση της Ευρώπης, ωστόσο το καθαρό 78% που αναμένει περαιτέρω βραχυπρόθεσμα κέρδη και το 89% που προβλέπει άνοδο τους επόμενους 12 μήνες παραμένουν κοντά στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο Αντρέας Μπρούκνερ.

Σύμφωνα με αναλυτές της Bloomberg Intelligence, τα κέρδη του δ’ τριμήνου στην Ευρώπη υπερέβησαν οριακά τις προσδοκίες — κυρίως χάρη σε τράπεζες και φαρμακευτικές — όμως η αντίδραση της αγοράς δείχνει ότι οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη ορατότητα. Το χαμηλότερο του 50% ποσοστό θετικών εκπλήξεων και η αυστηρή τιμωρία των επιφυλακτικών προβλέψεων καταδεικνύουν ότι η αισιοδοξία για τα κέρδη έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές.

Ο Κρίστιαν Στόκερ της Unicredit συγκαταλέγεται στους πιο θετικούς για τις προοπτικές, αν και βλέπει περιορισμένο περιθώριο περαιτέρω ανόδου φέτος. «Αναμένουμε αύξηση κερδών περίπου 10% για τις εταιρείες του Stoxx Europe 600 το 2026, με στήριξη από τη σταδιακή βελτίωση της ανάπτυξης του ΑΕΠ στην Ευρώπη», σημείωσε.

Ο ίδιος τοποθετεί τον δείκτη στις 630 μονάδες. «Η ισχυρότερη απόδοση το 2026 αναμένεται από κλάδους όπως οι βασικές πρώτες ύλες, οι τηλεπικοινωνίες, τα χημικά και τα βιομηχανικά προϊόντα. Αντίθετα, ο τεχνολογικός τομέας είναι πιθανό να πιεστεί από ανησυχίες για ανατρεπτικές αλλαγές και να κινηθεί πολύ πιο επιλεκτικά σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια».