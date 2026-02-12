Alpha Bank: Ανεβάζει τη τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ με σύσταση “buy” η Goldman Sachs – Aυξανόμενες αποδόσεις έως το 2028

Σχεδόν κατά 1 ευρώ αυξάνουν την τιμή- στόχο για την Alpha Bank οι αναλυτές της Goldman Sachs, στη νέα τους έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας πως η τράπεζα αναμένεται να παρουσιάσει πολυετή βελτίωση κερδοφορίας, υποστηριζόμενη από διαρθρωτικούς παράγοντες ανάπτυξης και ισχυρή κεφαλαιακή δυναμική.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η τράπεζα θα υπεραποδώσει έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, με αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) της τάξης του 13% έως το 2028. Αυτή η δυναμική αντανακλά την αναμενόμενη ισχυρή πιστωτική επέκταση σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τη συνεχή ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, κυρίως σε transaction banking και διαχείριση περιουσίας. Αυτοί οι παράγοντες στηρίζουν συλλογικά τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE).

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρόσφατες στρατηγικές εξαγορές της τράπεζας, κυρίως της AstroBank και της AXIA το 2025. Αυτές οι συμπληρωματικές συναλλαγές ενσωματώνονται στις τρέχουσες εκτιμήσεις και αναμένεται να αποφέρουν αύξηση περίπου 6% στα κέρδη ανά μετοχή και 0,75 ποσοστιαίες μονάδες στην απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE). Είναι σημαντικό ότι διευρύνουν το μείγμα εσόδων της Alpha πέρα από την παραδοσιακή βάση της στην ελληνική λιανική και εταιρική τραπεζική. Σε συνδυασμό με την ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου και τα στρατηγικά οφέλη της συνεργασίας της με την UniCredit, οι προοπτικές για την Alpha Bank συνεχίζουν να είναι θετικές, με τους αναλυτές να διατηρούν την αξιολόγηση «Αγορά».

Εξάλλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, υπογράμμισε εκτενώς την αξία που δημιουργεί η συνεργασία των δύο τραπεζών κατά την πρόσφατη παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων της ιταλικής τράπεζας, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει ακόμη και την αξία συνεργασιών με τράπεζες που της ανήκουν εξ ολοκλήρου.

Παρότι το ROTE της Alpha Bank παραμένει χαμηλότερο από ορισμένους εγχώριους και ευρωπαϊκούς ομολόγους της, (περίπου 12% το 2025), η Goldman Sachs τονίζει ότι η δημιουργία κεφαλαίων είναι σαφώς ισχυρότερη, της τάξης των ~350 μ.β. έναντι λιγότερο από 300 μονάδων βάσης για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσφέροντάς της σημαντική στρατηγική ευελιξία. Το πλεονέκτημα αυτό συνδέεται με το υψηλό απόθεμα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, το οποίο υπόκειται σε εποπτικούς περιορισμούς και δεν αναγνωρίζεται στα εποπτικά κεφάλαια, χωρίς να επηρεάζει τα ενσώματα ίδια κεφάλαια.

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, καθώς η τράπεζα παράγει κερδοφορία, μπορεί να αξιοποιεί σταδιακά αυτές τις φορολογικές απαιτήσεις, μειώνοντας το αντίκτυπο στα εποπτικά κεφάλαια και ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση.

Στρατηγική ευελιξία και πλεονάζον κεφάλαιο

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι η δημιουργία κεφαλαίου παρέχει στην Alpha Bank σημαντική στρατηγική ευελιξία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, ο δείκτης CET1 της Alpha Bank αναμένεται να αυξηθεί από 14,9% στο τέλος του 2025 σε περίπου 16% έως το 2028, ακόμη και με αυξημένα payout ratios (από 50% σε 60%) και συνεχιζόμενη αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού λόγω πιστωτικής επέκτασης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πλεονάζον κεφάλαιο σε σχέση με τον στόχο CET1 του 13%, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, επαναγορές μετοχών ή επιλεκτικές συμπληρωματικές εξαγορές, υπό αυστηρά κριτήρια απόδοσης και στρατηγικής ευθυγράμμισης.

Αύξηση τιμής στόχου στα €5,10 και αλλαγή μεθοδολογίας αποτίμησης

Συνολικά, η Goldman Sachs αυξάνει την τιμή-στόχο της Alpha Bank στα €5,10 από €4,20 προηγουμένως, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 22%. Παράλληλα, προχωρά σε αλλαγή μεθοδολογίας αποτίμησης από ROTE/CoE σε P/E, εφαρμόζοντας πολλαπλασιαστή 10x στα κέρδη του 2027E. Το επιλεγμένο forward P/E παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από το ~10,5x που χρησιμοποιεί για την ευρύτερη κάλυψη ευρωπαϊκών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τον συνδυασμό ταχύτερης αύξησης κερδών και ισχυρότερης κεφαλαιακής δημιουργίας, παρά τη χαμηλότερη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και τις ελαφρώς χαμηλότερες αποδόσεις κεφαλαίου.