Tι (δεν) θα εξαγοράσει ο Μυλωνάς από Ζυρίχη μεριά

Επειδή γράφονται διάφορα- δεξιά και αριστερά- ορισμένα με υπονοούμενα, να ξεκαθαρίσουμε 2-3 θεματάκια.

Οντως ο Παύλος Μυλωνάς έχει καταλήξει (99,9%) στην συμφωνία με την Allianz, για το σύνολο του ασφαλιστικού πακέτου συμπεριλαμβανόμενου του bancassurance).

O διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Εθνικής Τραπέζης εξέτασε το ενδεχόμενο απόκτησης μικρής επενδυτικής τράπεζας, κοινό μυστικό πως είδε  (δια ζώσης) μία στο Λουξεμβούργο και μία στην Ελβετία.

Επειδή η δεύτερη -στην Ζυρίχη- συνέπεσε με την επίσκεψη (για πρώτη φορά στην Ελλάδα) τόσο υψηλόβαθμων παραγόντων της EFG, δημιουργήθηκε  σε ορισμένους η εσφαλμένη ( ; ) εκτίμηση πως συνομιλεί με τον Σπύρο Λάτση.

 Οντως, με έδρα στην Bleicherweg 8 η EFG Bank- συμφερόντων Λάτση. Αλλά ουδεμία σχέση, όσον αφορά στο monitoring του Παύλου Μυλωνά, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες-  κοιτάζει προς νότια, προς Μεσόγειο πλευρά. Θυμίζω ότι στο Monaco εδρεύουν 2-3 boutique investment banks

