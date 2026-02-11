Σήμερα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

Σήμερα, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της CrediaBank, θα «κλειδώσει» -εκτός απροόπτου- η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 300-320 εκατ. ευρώ, της CrediaBank . Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για κάθε μία μετοχή θα εκδοθούν τρεις στην τιμή των 1,2 ευρώ.

Η κινητικότητα είναι ήδη έντονη, καθώς στην αγορά μιλούν για ένα deal που έχει ξεπεράσει τα στενά όρια μιας τυπικής κεφαλαιακής ενίσχυσης, αφού το ενδιαφέρον που καταγράφεται δεν προέρχεται μόνο από τα συνήθη funds, αλλά και από ισχυρά ιδιωτικά χαρτοφυλάκια που βλέπουν την Credia ως «late entry» σε έναν τραπεζικό κλάδο που δείχνει να αλλάζει επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρασκήνιο ακούγεται ότι η διοίκηση επιδιώκει ένα μείγμα επενδυτών που θα δώσει όχι μόνο ρευστότητα αλλά και στρατηγικό βάθος. Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένα ονόματα της αγοράς -με ισχυρή παρουσία σε real estate, ναυτιλία και ενέργεια- φέρονται να εξετάζουν σοβαρά τη συμμετοχή, βλέποντας συνέργειες πέρα από την καθαρά τραπεζική δραστηριότητα.

Κοινός παρονομαστής στις συζητήσεις είναι η εμπιστοσύνη που δείχνουν αρκετοί επενδυτές στο πρόσωπο της Ελένης Βρεττού, αλλά και στην ευρύτερη επιχειρηματική ομπρέλα του ομίλου Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη, που θεωρείται από την αγορά ως παράγοντας σταθερότητας και επιτάχυνσης των επόμενων κινήσεων.

Το ενδιαφέρον, πάντως, ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών ενόψει της σημερινής απόφασης. Αν επιβεβαιωθεί το εύρος της ζήτησης που διαρρέει, η αύξηση δεν θα είναι απλώς μια κεφαλαιακή ένεση, αλλά ένα τεστ εμπιστοσύνης για το νέο αφήγημα της CrediaBank — και ίσως προάγγελος ευρύτερων ανακατατάξεων στον χώρο, όπου οι ισορροπίες δείχνουν να ξαναγράφονται.

