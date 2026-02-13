Φορολογικές Δηλώσεις: Ποια εισοδήματα είναι αφορολόγητα για μισθωτούς και συνταξιούχους

Οι φορολογικές δηλώσεις του 2026 κρύβουν σημαντικές ευκαιρίες ελάφρυνσης για μισθωτούς και συνταξιούχους. Πολλές παροχές που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εργασίας, της ασφάλισης και της μετακίνησης παραμένουν εκτός φορολογίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Πρόκειται για ένα πλέγμα εξαιρέσεων που καλύπτει παροχές σε χρήμα ή σε είδος, επιδόματα και ασφαλιστικές εισφορές, με στόχο την ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης των εργαζομένων.

Ακολουθεί ένας αναλυτικός και πρακτικός οδηγός για το τι θεωρείται αφορολόγητο.

1. Ποιες παροχές δεν φορολογούνται

Από το εισόδημα μισθωτής εργασίας εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:

Έξοδα Μετακίνησης και Διαμονής

Αποζημίωση για έξοδα διαμονής, σίτισης και ημερήσια αποζημίωση, όταν καταβάλλονται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς.

Αποζημίωση εξόδων κίνησης για υπηρεσιακούς λόγους.

Κάλυψη δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος για φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50 γρ. CO₂/χλμ.), εφόσον υπάρχουν νόμιμα παραστατικά.

Ειδικά Επιδόματα

Επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας και λοιπών δημόσιων υπηρεσιών.

Ασφαλιστικές Εισφορές και Παροχές

Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων που επιβάλλονται με νόμο.

Εισφορές εργαζομένου και εργοδότη σε επαγγελματικά ταμεία.

Εφάπαξ παροχές από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ασφάλιστρα ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Ασφάλιστρα υγείας και ζωής που καταβάλλει ο εργοδότης, έως 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

Παροχές Διατροφής και Μεταφοράς

Διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αποζημίωση για μηνιαίες ή ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΜΜΜ.

Παροχές σε Είδος και Σύγχρονες Διευκολύνσεις

Παραχώρηση εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων με αξία έως 40.000 ευρώ προ φόρων (το υπερβάλλον ποσό φορολογείται).

Δωρεάν φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Παροχή μετοχών μέσω προγραμμάτων προαίρεσης (stock options), εφόσον τηρηθούν οι χρονικές προϋποθέσεις διακράτησης.

2. Ποιες Παροχές Δεν Θεωρούνται «Παροχές σε Είδος»

Ορισμένες παροχές δεν χαρακτηρίζονται καν ως παροχές σε είδος και δεν δημιουργούν φορολογική επιβάρυνση:

Παροχή καταλύματος από το Δημόσιο σε υπηρετούντες (π.χ. ένστολους).

Παροχή κατοικίας λόγω προσωρινής μετακίνησης εργαζομένου σε άλλη μονάδα του εργοδότη.

3. Πότε η Κατοικία Φορολογείται

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις παραχώρησης κατοικίας.

Φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία όταν:

Ο εργαζόμενος μετακινείται για να αναλάβει θέση διευθυντικού στελέχους.

Η παραχώρηση δεν είναι προσωρινή αλλά μόνιμη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αγοραία αξία της κατοικίας προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα.

4. Τι Πρέπει να Προσέξουν οι Φορολογούμενοι

Για να διασφαλιστεί ότι οι αφορολόγητες παροχές δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο, οι εργαζόμενοι πρέπει:

✔ Να διατηρούν όλα τα νόμιμα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια, συμβάσεις).

✔ Να ελέγχουν τη σωστή αναγραφή των παροχών στη βεβαίωση αποδοχών.

✔ Να επιβεβαιώνουν ότι οι παροχές πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις απαλλαγής.

✔ Να συμβουλεύονται λογιστή σε περιπτώσεις αμφιβολίας.

Η σωστή ενημέρωση και η προσεκτική συμπλήρωση της δήλωσης μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερο φόρο και αποφυγή περιττών επιβαρύνσεων.