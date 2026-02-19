Υπολογίστε τη δόση του δανείου σε ελβετικό φράγκο μετά τη ρύθμιση

Να μπω ή όχι στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο; Αντίστροφη μέτρηση για τους χιλιάδες δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας καθώς είναι ήδη ενεργή η πλατφόρμα για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η ρύθμιση προσφέρει έμμεσο κούρεμα (μέσω της μετατροπής του δανείου σε ευρώ) αλλά και ένα σταθερό επιτόκιο. Όσο χαμηλότερο το εισόδημα του δανειολήπτη, τόσο ευνοϊκότεροι και οι όροι της ρύθμισης. Το εργαλείο του fpress.gr εξασφαλίζει την απάντηση που ψάχνετε. Που θα φτάσει η μηνιαία δόση σε ευρώ μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης. Ιδού λοιπόν…

