Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ για POS και IRIS: «Τσουχτερά» πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το εκτεταμένο ελεγκτικό «σαφάρι» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην αγορά, με στόχο τον εντοπισμό επιχειρήσεων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Παρά τη γενικευμένη εφαρμογή του μέτρου, εξακολουθούν να καταγράφονται περιπτώσεις επαγγελματιών που επιχειρούν να παρακάμψουν το σύστημα, αποκρύπτοντας μέρος του πραγματικού τους τζίρου. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση και καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς, από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες.

Υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2025 οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS, ενώ από τις 15 Ιανουαρίου 2026 αυξήθηκαν τα ημερήσια όρια συναλλαγών:

από 500 σε 1.000 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών,

έως 1.000 ευρώ για πληρωμές σε επαγγελματίες.

Το σύστημα επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μέσω QR code ή mobile banking, με αυτόματη διαβίβαση των στοιχείων στη φορολογική διοίκηση σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή.

Πού εστιάζουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ επικεντρώνονται κυρίως:

στη δήλωση και τη νόμιμη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ),

στην υποχρεωτική διασύνδεση ΦΗΜ και POS,

στη διαβίβαση των συναλλαγών στο σύστημα myDATA σε πραγματικό χρόνο,

στον εντοπισμό παράνομων πρακτικών, όπως η χρήση «μαύρων» POS ή η τεχνητή αποσύνδεση συστημάτων.

Οι πρακτικές αυτές χαρακτηρίζονται ως σοβαρές φορολογικές παραβάσεις και επισύρουν αυστηρές κυρώσεις.

«Βαριά καμπάνα» για όσους δεν συμμορφώνονται

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεσή τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται σημαντικά χρηματικά πρόστιμα:

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία,

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Παράλληλα, κυρώσεις επιβάλλονται και στις εταιρείες που αναλαμβάνουν την πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη των σχετικών λογισμικών, με τις ποινές να φτάνουν ακόμη και στην ανάκληση άδειας λειτουργίας.

Μείωση των προστίμων κατά 50% προβλέπεται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

σε οικισμούς έως 500 κατοίκους,

σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Χαρακτηριστική υπόθεση επιβολής προστίμου

Ενδεικτική της αυστηρής στάσης της φορολογικής διοίκησης είναι πρόσφατη υπόθεση επιχείρησης, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, λόγω μη έγκαιρης διασύνδεσης των τερματικών POS με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό και τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Η επιχείρηση προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη τεχνικές δυσκολίες και αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Ωστόσο, η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε, με την ΑΑΔΕ να κρίνει ότι δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση.

Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2024, ενώ το πρόστιμο επιβλήθηκε στις αρχές του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι οι έλεγχοι έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα.

Το νέο πλαίσιο ελέγχων και διασυνδέσεων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΑΑΔΕ για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Μέσω της ψηφιακής παρακολούθησης των συναλλαγών, το κράτος αποκτά σε πραγματικό χρόνο εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας, περιορίζοντας τα περιθώρια απόκρυψης εσόδων.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και να διασφαλίσουν τη συνεχή συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να αποφύγουν τις βαριές κυρώσεις.