Μοίρασε… 10χίλιαρα ο Άρειος Πάγος – Οφέλη άνω των 50.000 € για δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη

Η αναπροσαρμογή της δόσης για τους δανειολήπτες που μπήκαν στον Νόμο Κατσέλη. Οι αναδρομικές διεκδικήσεις που μπορούν να εγείρουν, ο «λογαριασμός» για το Δημόσιο και το νέο εργαλείο του fpress.gr που υπολογίζει το όφελος για κάθε στεγαστικό δάνειο από τον νέο τρόπο στον υπολογισμό των τόκων.

Βαθιά ανάσα ανακούφισης προσφέρει σε χιλιάδες δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για όσους έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη. Η δικαστική αυτή εξέλιξη συνεπάγεται πρακτικά ένα «κούρεμα» που αγγίζει το 97% στους τόκους, μετατρέποντας ουσιαστικά τα δάνεια αυτά σε σχεδόν άτοκα και μειώνοντας δραστικά τη μηνιαία επιβάρυνση.

Το παράδειγμα που «ζαλίζει»: Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ελάφρυνσης, αρκεί να δούμε τα νούμερα ενός τυπικού παραδείγματος: Δανειολήπτης με υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη για οφειλή 150.000 ευρώ και περίοδο αποπληρωμής 25 έτη (με επιτόκιο 4,6%), θα δει τη μηνιαία του δόση να μειώνεται από τα 852,59 ευρώ στα 523 ευρώ. Η μείωση αυτή των 329,59 ευρώ τον μήνα προκύπτει από τη δραματική συρρίκνωση των τόκων: αντί για 755 ευρώ τόκους, πλέον θα καταλογίζονται μόλις 23 ευρώ.

Σε βάθος 25ετίας, το συνολικό όφελος για τον δανειολήπτη αγγίζει τα 98.877 ευρώ. Αντί να πληρώσει συνολικούς τόκους ύψους 105.777 ευρώ, θα καταβάλει μόλις 6900 ευρώ, με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της δόσης του να πηγαίνει πλέον στην αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Υπολογίστε το όφελος με το εργαλείο του fpress.gr

Επειδή κάθε δάνειο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα απαιτεί ακριβείς υπολογισμούς, το fpress.gr ανέπτυξε μια εξειδικευμένη εφαρμογή για τους αναγνώστες του. Κατανοώντας την πολυπλοκότητα των τραπεζικών υπολογισμών, δημιουργήσαμε ένα εύχρηστο εργαλείο που ενσωματώνει τον νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου. Με λίγα μόνο κλικ, κάθε ενδιαφερόμενος δανειολήπτης μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του δανείου του και να δει άμεσα πόσο θα μειωθεί η δόση του, αλλά και ποιο είναι το συνολικό όφελος που θα προκύψει μέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής του.

Κύμα αναδρομικών διεκδικήσεων Η απόφαση αναμένεται να πυροδοτήσει ένα μπαράζ αιτημάτων προς τις τράπεζες και τους servicers. Οι δανειολήπτες δεν θα ζητήσουν μόνο την προσαρμογή των μελλοντικών δόσεων, αλλά και την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν επιπλέον το προηγούμενο διάστημα. Οι καταναλωτικές οργανώσεις ήδη κινητοποιούνται, καθώς τα ποσά δεν είναι αμελητέα. Στο προαναφερθέν παράδειγμα, αν ο δανειολήπτης εξυπηρετούσε το δάνειο για δύο χρόνια με την παλιά «τοκοχρεωλυτική» μέθοδο, δικαιούται να διεκδικήσει επιστροφή της τάξεως των …13.000 ευρώ.

Οι «πονοκέφαλοι» για Δημόσιο και Αγορά Πέρα από την ευφορία των δανειοληπτών, η απόφαση δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό σε κυβερνητικό επίπεδο και τραπεζικούς κύκλους για τρεις βασικούς λόγους:

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό: Το συνολικό κόστος της απόφασης εκτιμάται στο 1,1 δισ. ευρώ. Καθώς τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια είναι τιτλοποιημένα και φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (πρόγραμμα «Ηρακλής»), υπάρχει ο κίνδυνος το ποσό αυτό να επιβαρύνει τελικά το δημόσιο χρέος και κατ’ επέκταση τους Έλληνες φορολογούμενους. Η περίμετρος εφαρμογής: Η αγορά αναμένει με αγωνία την καθαρογραφή της απόφασης για να διαπιστωθεί αν το σκεπτικό του Αρείου Πάγου θα περιοριστεί αυστηρά στα δάνεια του Νόμου Κατσέλη ή αν θα ανοίξει «παράθυρο» επέκτασης και σε άλλες κατηγορίες ευάλωτων δανειοληπτών (π.χ. ρυθμίσεις εξωδικαστικού).

Ήδη από το βράδυ της Τετάρτης έχει σημάνει συναγερμός στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η διαρροή ότι ο Άρειος Πάγος σκοπεύει να βγάλει θετική απόφαση για τους δανειολήπτες έβαλε φωτιά στα… κομπιουτεράκια. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον και στο χρηματιστήριο καθώς η αγορά θα «μετρήσει» τον φόβο του να επεκταθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού των τόκων και σε άλλα δάνεια ευάλωτων δανειοληπτών. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο καθώς μετά την επίσημη έκδοση της απόφασης, θα πάρουν τη σκυτάλη οι νομικοί για να ερμηνεύσουν πιθανά περιθώρια να εγερθούν και άλλες αξιώσεις από την πλευρά των δανειοληπτών.