Citi Wealth: Τα εταιρικά κέρδη οδηγούν τις αγορές το 2026 – Οι στρατηγικές επιλογές των επενδυτών

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μακροοικονομικής και γεωπολιτικής πολυπλοκότητας, οι επενδυτικές αποφάσεις απαιτούν μεγαλύτερη πειθαρχία, σωστή ανάγνωση των δεδομένων και εστίαση στα θεμελιώδη μεγέθη. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα των στελεχών της Citi, με επικεφαλής τον Guillaume Menuet, Head of EMEA Investment Strategy and Economics, κατά την παρουσίαση της τελευταίας έκθεσης του Chief Investment Office (CIO) με τίτλο “The Short and Long – 2026 Q1 Macro Investment View”, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για τους Έλληνες πελάτες του Citi Wealth.

Η παγκόσμια οικονομία ανθεκτική – Τα κέρδη δίνουν τον τόνο

Σύμφωνα με την ανάλυση της Citi Wealth, το 2025 χαρακτηρίστηκε από αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, παρά τις πιέσεις από την επιβολή δασμών, τον επίμονο πληθωρισμό και τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού. Η εταιρική κερδοφορία ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, οι ισολογισμοί παραμένουν ισχυροί και οι κεντρικές τράπεζες κινούνται σταδιακά προς πιο υποστηρικτικές πολιτικές.

Για το 2026, η ομάδα CIO εκτιμά ότι τα εταιρικά κέρδη – και όχι το επενδυτικό sentiment – θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα στήριξης των αγορών, με τα θεμελιώδη μεγέθη να διατηρούν καθοριστικό ρόλο στις αποτιμήσεις.

Αμφισβήτηση του «αγοράζω χαμηλά, πουλάω ψηλά»

Η Citi αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής «αγοράζω χαμηλά, πουλάω ψηλά» ως εργαλείο μακροπρόθεσμης δημιουργίας πλούτου. Όπως επισημαίνεται, πολλά ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία διαπραγματεύονται σε premium για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ «φθηνές» μετοχές συχνά παραμένουν υποτιμημένες λόγω αδύναμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι επενδυτές που επί 15 χρόνια επέλεγαν τις μετοχές με τους χαμηλότερους πολλαπλασιαστές στον S&P 500 κατέγραψαν χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με εκείνους που επένδυσαν στις «ακριβότερες» εταιρείες. Παράλληλα, για επενδυτικούς ορίζοντες 10 ετών, τα περισσότερα σημεία εισόδου αποδείχθηκαν αποτελεσματικά, ενισχύοντας την άποψη ότι η χρονική στιγμή της επένδυσης είναι λιγότερο κρίσιμη από την ποιότητα των θεμελιωδών στοιχείων.

Πειθαρχία αντί προκαταλήψεων

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επενδυτές δεν είναι η έλλειψη δεδομένων, αλλά η τάση προσαρμογής των στοιχείων ώστε να επιβεβαιώνουν προϋπάρχουσες πεποιθήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η Citi δίνει έμφαση στη δημιουργία δυναμικών χαρτοφυλακίων με σταθερές βασικές θέσεις, αντί για συχνές αλλαγές στρατηγικής βάσει βραχυπρόθεσμων προβλέψεων.

Τεχνολογία και AI: Καθοριστικός παράγοντας αποδόσεων

Απαντώντας στις ανησυχίες που αναζωπυρώθηκαν στα τέλη του 2025 σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και το ενδεχόμενο τέλους του οικονομικού κύκλου, η Citi επισημαίνει ότι οι τομείς Τεχνολογίας και Επικοινωνιών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της αναμενόμενης αύξησης κερδών του S&P 500 και περίπου το 40% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι η επίτευξη βιώσιμων αποδόσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη χωρίς ηγετική συμμετοχή των τεχνολογικών εταιρειών σε ένα χαρτοφυλάκιο.

Βασικές τοποθετήσεις χαρτοφυλακίου για το 2026

Η Citi Wealth προτείνει για τις αρχές του 2026:

Ισορροπημένη έκθεση σε μετοχές (risk-on) , με έμφαση σε ΗΠΑ και Κίνα, όπου τα εταιρικά κέρδη αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό αποδόσεων.

Στρατηγική έκθεση σε χρυσό , ως αντιστάθμιση κινδύνου απέναντι στη νομισματική αβεβαιότητα, το τέλος του κύκλου και τη στροφή των επενδυτών σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Υποβάθμιση τίτλων μακράς διάρκειας (underweight duration), λόγω της ανθεκτικότητας της ανάπτυξης και της αβεβαιότητας γύρω από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Πέντε βασικές πεποιθήσεις της Citi Wealth