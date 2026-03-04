Χρηματιστήριο: Ισχυρή ανοδική αντίδραση με τράπεζες και ΕΥΔΑΠ – Αλμα άνω του 4% για το ΓΔ

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε με άνοδο άνω του +4%, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των πιέσεων που είχαν εκδηλωθεί κατά το προηγούμενο διήμερο ρευστοποιήσεων. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και έντονη κινητικότητα σε επιλεγμένους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια τεχνικής βραχυπρόθεσμης σταθεροποίησης της αγοράς.

Το διεθνές επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στην περιοχή να διατηρεί επιφυλακτικούς τους επενδυτές. Οι διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ ότι θα διασφαλίσουν την προστασία των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ λειτουργούν προς το παρόν σταθεροποιητικά για τις αγορές ενέργειας και μεταφορών, περιορίζοντας τις ανοδικές αλλά και τις πτωτικές ακραίες κινήσεις.

Κομβικό ρόλο στη σημερινή ανοδική δυναμική διαδραμάτισε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος πραγματοποίησε ράλι περίπου +6,7%, οδηγώντας τον κλαδικό δείκτη του τραπεζικού τομέα πάνω από τις 2.400 μονάδες. Η ισχυρή άνοδος των τραπεζικών μετοχών αποτέλεσε τον βασικό μοχλό στήριξης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε με κέρδη 4,31% στις 5.496,80 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 4,08%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 2.650,27 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 6,71% στις 2.419,32 μονάδες, με σημαντική αύξηση συναλλακτικής δραστηριότητας. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά +6,59% και έκλεισε στα 13,27 ευρώ, ενώ η Alpha Bank σημείωσε ακόμη ισχυρότερη άνοδο +8,66%, διαμορφούμενη στα 3,4880 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς κινήθηκε στα 7,4440 ευρώ με άνοδο +4,82%, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 3,6730 ευρώ καταγράφοντας κέρδη +7,68%.

H Τράπεζα Κύπρου έκλεισε στα 9,20 ευρώ με άνοδο +6,73%, ενώ η CrediaBank ξεχώρισε με άλμα +10,71%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 1,24 ευρώ, λίγο πριν από την ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της. Η Optima bank ενισχύθηκε κατά +5,04% κλείνοντας στα 8,97 ευρώ, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος κινήθηκε ανοδικά κατά +2,66% στα 15,45 ευρώ.

Στον χώρο των μη τραπεζικών blue chips, η Coca-Cola έκλεισε στα 52,60 ευρώ με οριακή άνοδο +0,19%, ενώ o OTE ενισχύθηκε κατά +1,48% στα 16,42 ευρώ. Η ΔΕΗ σημείωσε άνοδο +3,8% και διαμορφώθηκε στα 17,75 ευρώ, ενώ ο ΟΠΑΠ κινήθηκε στα 14,94 ευρώ με κέρδη +1,49%.

Ιδιαίτερα ισχυρή επενδυτική κινητικότητα καταγράφηκε στη Metlen Energy & Metals, η οποία ενισχύθηκε κατά +5,16% και έκλεισε στα 35,08 ευρώ, καθώς και στην Titan Cement International  που διαμορφώθηκε στα 49,00 ευρώ με άνοδο +0,82%.

Αντίθετα, η Motor Oil Ελλάς κατέγραψε οριακή πτώση -0,92%, κλείνοντας στα 34,38 ευρώ, ενώ η Viohalco κινήθηκε έντονα ανοδικά με κέρδη +4,29% στα 14,60 ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  ενισχύθηκε κατά +5,7% και διαμορφώθηκε στα 34,10 ευρώ, ενώ η Jumbo κινήθηκε στα 23,92 ευρώ με άνοδο +1,53%.

Στον ενεργειακό κλάδο, η  HelleniQ Energy υποχώρησε οριακά κατά -0,52% στα 8,55 ευρώ, ενώ στον κατασκευαστικό τομέα η AKTOR ενισχύθηκε κατά +2,16% φθάνοντας τα 10,42 ευρώ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ισχυρή άνοδος της ΕΥΔΑΠ , η οποία πραγματοποίησε ράλι +16,96% και έκλεισε στα 8,55 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική επαναπροσέγγιση σε υψηλά πολυετών περιόδων.

Η συνολική εικόνα της αγοράς αποτυπώνει ευρεία ανοδική διάχυση με αυξημένο όγκο συναλλαγών, καθώς η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 471,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 78,06 εκατ. τεμάχια. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η βραχυπρόθεσμη τάση θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο αλλά και από τη συνέχιση των εισροών σε τραπεζικούς και επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

You May Also Like

Private Equity: Δυναμική ανάκαμψη το 2025 – Σε κρίσιμο σημείο καμπής ο κλάδος

Private Equity: Δυναμική ανάκαμψη το 2025 – Σε κρίσιμο σημείο καμπής ο κλάδος

04.03.20261 λεπτ.
Άνοιξε η «ψαλίδα» των επιτοκίων τον Ιανουάριο – Αυξήθηκε στο 4,67% το επιτόκιο των νέων δανείων

Άνοιξε η «ψαλίδα» των επιτοκίων τον Ιανουάριο – Αυξήθηκε στο 4,67% το επιτόκιο των νέων δανείων

04.03.20261 λεπτ.
ΑΑΔΕ: Με «όπλο» την Τεχνητή Νοημοσύνη η νέα στρατηγική για τα χρέη – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα PARE

ΑΑΔΕ: Με «όπλο» την Τεχνητή Νοημοσύνη η νέα στρατηγική για τα χρέη – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα PARE

04.03.20261 λεπτ.
Allwyn: Δεν θα προχωρήσει η εξαγορά της Novibet – Το παρασκήνιο

Allwyn: Δεν θα προχωρήσει η εξαγορά της Novibet – Το παρασκήνιο

04.03.20261 λεπτ.
Δυναμική επιστροφή αγοραστών στο Χρηματιστήριο – Oδηγός οι τράπεζες και «εκτόξευση» της ΕΥΔΑΠ

Δυναμική επιστροφή αγοραστών στο Χρηματιστήριο – Oδηγός οι τράπεζες και «εκτόξευση» της ΕΥΔΑΠ

04.03.20261 λεπτ.
Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για Chevron - Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2026 έρευνες υδρογονανθράκων
Παπασταύρου: Aν χρειαστεί θα στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Στο τραπέζι παρεμβάσεις για ρεύμα και καύσιμα

Παπασταύρου: Aν χρειαστεί θα στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Στο τραπέζι παρεμβάσεις για ρεύμα και καύσιμα

04.03.20261 λεπτ.
Euroxx: Παραμένει ελκυστική η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου – Στα 11 ευρώ η τιμή στόχος

Euroxx: Παραμένει ελκυστική η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου – Στα 11 ευρώ η τιμή στόχος

04.03.20261 λεπτ.
Μεγάλη πτώση στις ασιατικές αγορές – Κραχ 12% για τον Kospi στη Ν. Κορέα

Μεγάλη πτώση στις ασιατικές αγορές – Κραχ 12% για τον Kospi στη Ν. Κορέα

04.03.20261 λεπτ.
DBRS: Αναβάθμισε στο ΒΒΒ το αξιόχρεο της Ελλάδας
DBRS: Ισχυρά αποτελέσματα 2025 και ανθεκτικές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες το 2026

DBRS: Ισχυρά αποτελέσματα 2025 και ανθεκτικές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες το 2026

04.03.20261 λεπτ.
Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες 5,75% για το ΓΔ – Στα 14 δισ. ευρώ η «ζημιά» 2 ημερών

Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες 5,75% για το ΓΔ – Στα 14 δισ. ευρώ η «ζημιά» 2 ημερών

03.03.20261 λεπτ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ – Πούλησε ο John Paulson

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ – Πούλησε ο John Paulson

03.03.20261 λεπτ.
Καμπανάλι από την ΕΚΤ: Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ενεργειακό σοκ μπορεί να πλήξουν τη ζώνη του ευρώ

Καμπανάλι από την ΕΚΤ: Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ενεργειακό σοκ μπορεί να πλήξουν τη ζώνη του ευρώ

03.03.20261 λεπτ.
Πόσο θα πληρώσουμε την ενέργεια τον Μάρτιο του πολέμου – Οι προβλέψεις για την αμόλυβδη, όλα τα τιμολόγια ρεύματος

Πόσο θα πληρώσουμε την ενέργεια τον Μάρτιο του πολέμου – Οι προβλέψεις για την αμόλυβδη, όλα τα τιμολόγια ρεύματος

03.03.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Σφυροκόπημα για δεύτερη ημέρα – Βαθύ sell off με πτώση πάνω από 5% στον Γενικό Δείκτη και ισχυρές τραπεζικές απώλειες

Χρηματιστήριο: Σφυροκόπημα για δεύτερη ημέρα – Βαθύ sell off με πτώση πάνω από 5% στον Γενικό Δείκτη και ισχυρές τραπεζικές απώλειες

03.03.20261 λεπτ.
Νέο σύστημα μίσθωσης: Τι φέρνει ο «Τειρεσίας των ενοικιαστών» στην αγορά κατοικίας

Νέο σύστημα μίσθωσης: Τι φέρνει ο «Τειρεσίας των ενοικιαστών» στην αγορά κατοικίας

03.03.20261 λεπτ.
Share