Χρηματιστήριο: Ισχυρή ανοδική αντίδραση με τράπεζες και ΕΥΔΑΠ – Αλμα άνω του 4% για το ΓΔ

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε με άνοδο άνω του +4%, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των πιέσεων που είχαν εκδηλωθεί κατά το προηγούμενο διήμερο ρευστοποιήσεων. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και έντονη κινητικότητα σε επιλεγμένους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια τεχνικής βραχυπρόθεσμης σταθεροποίησης της αγοράς.

Το διεθνές επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στην περιοχή να διατηρεί επιφυλακτικούς τους επενδυτές. Οι διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ ότι θα διασφαλίσουν την προστασία των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ λειτουργούν προς το παρόν σταθεροποιητικά για τις αγορές ενέργειας και μεταφορών, περιορίζοντας τις ανοδικές αλλά και τις πτωτικές ακραίες κινήσεις.

Κομβικό ρόλο στη σημερινή ανοδική δυναμική διαδραμάτισε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος πραγματοποίησε ράλι περίπου +6,7%, οδηγώντας τον κλαδικό δείκτη του τραπεζικού τομέα πάνω από τις 2.400 μονάδες. Η ισχυρή άνοδος των τραπεζικών μετοχών αποτέλεσε τον βασικό μοχλό στήριξης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε με κέρδη 4,31% στις 5.496,80 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 4,08%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 2.650,27 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 6,71% στις 2.419,32 μονάδες, με σημαντική αύξηση συναλλακτικής δραστηριότητας. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά +6,59% και έκλεισε στα 13,27 ευρώ, ενώ η Alpha Bank σημείωσε ακόμη ισχυρότερη άνοδο +8,66%, διαμορφούμενη στα 3,4880 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς κινήθηκε στα 7,4440 ευρώ με άνοδο +4,82%, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 3,6730 ευρώ καταγράφοντας κέρδη +7,68%.

H Τράπεζα Κύπρου έκλεισε στα 9,20 ευρώ με άνοδο +6,73%, ενώ η CrediaBank ξεχώρισε με άλμα +10,71%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 1,24 ευρώ, λίγο πριν από την ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της. Η Optima bank ενισχύθηκε κατά +5,04% κλείνοντας στα 8,97 ευρώ, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος κινήθηκε ανοδικά κατά +2,66% στα 15,45 ευρώ.

Στον χώρο των μη τραπεζικών blue chips, η Coca-Cola έκλεισε στα 52,60 ευρώ με οριακή άνοδο +0,19%, ενώ o OTE ενισχύθηκε κατά +1,48% στα 16,42 ευρώ. Η ΔΕΗ σημείωσε άνοδο +3,8% και διαμορφώθηκε στα 17,75 ευρώ, ενώ ο ΟΠΑΠ κινήθηκε στα 14,94 ευρώ με κέρδη +1,49%.

Ιδιαίτερα ισχυρή επενδυτική κινητικότητα καταγράφηκε στη Metlen Energy & Metals, η οποία ενισχύθηκε κατά +5,16% και έκλεισε στα 35,08 ευρώ, καθώς και στην Titan Cement International που διαμορφώθηκε στα 49,00 ευρώ με άνοδο +0,82%.

Αντίθετα, η Motor Oil Ελλάς κατέγραψε οριακή πτώση -0,92%, κλείνοντας στα 34,38 ευρώ, ενώ η Viohalco κινήθηκε έντονα ανοδικά με κέρδη +4,29% στα 14,60 ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά +5,7% και διαμορφώθηκε στα 34,10 ευρώ, ενώ η Jumbo κινήθηκε στα 23,92 ευρώ με άνοδο +1,53%.

Στον ενεργειακό κλάδο, η HelleniQ Energy υποχώρησε οριακά κατά -0,52% στα 8,55 ευρώ, ενώ στον κατασκευαστικό τομέα η AKTOR ενισχύθηκε κατά +2,16% φθάνοντας τα 10,42 ευρώ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ισχυρή άνοδος της ΕΥΔΑΠ , η οποία πραγματοποίησε ράλι +16,96% και έκλεισε στα 8,55 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική επαναπροσέγγιση σε υψηλά πολυετών περιόδων.

Η συνολική εικόνα της αγοράς αποτυπώνει ευρεία ανοδική διάχυση με αυξημένο όγκο συναλλαγών, καθώς η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 471,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 78,06 εκατ. τεμάχια. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η βραχυπρόθεσμη τάση θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο αλλά και από τη συνέχιση των εισροών σε τραπεζικούς και επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους.