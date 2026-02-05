Αρειος Πάγος: Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση

Υπέρ των «κόκκινων» δανειοληπτών τάχθηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών υιοθετώντας την εισήγηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Σωτήρη Πλαστήρα.

Η Ολομέλεια, με ευρεία πλειοψηφία, αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού , όπως ζητούσαν Τράπεζες και funds.

Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, καθώς πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, καθίστανται σχεδόν άτοκα.

Η έκδοση της απόφασης αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το ζήτημα μπήκε στο «μικροσκόπιο» της Ολομέλειας έπειτα από προδικαστικό ερώτημα, που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων σχετικά με το αν το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής ή επί κάθε μηνιαίας δόσης.

Πληροφορίες αναφέρουν έπειτα από τη θετική για τους δανειολήπτες πρόταση της τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, και ο εισηγητής τάχθηκε υπέρ της ικανοποίησης των αιτημάτων των δανειοληπτών.

Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας φέρεται να τάχθηκε υπέρ της λύσης, που ευνοεί τους δανειολήπτες προτείνοντας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Ανάλογη πρόταση εξάλλου είχε κάνει και η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, εξηγώντας πως αυτός ο τρόπος υπολογισμού εναρμονίζεται με τον πρωταρχικό σκοπό νόμου, δηλαδή την αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων στα οποία οδήγησε η υπερχρέωση των φυσικών προσώπων και την απαλλαγή των χρεών των υπερχρεωμένων δανειοληπτών.

«Βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και, συνακόλουθα, την εξασφάλιση και διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του», είχε σημειώσει η κ. Αδειλίνη.