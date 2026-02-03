Ανατροπή στα Τιμολόγια Ρεύματος: φθηνότερα τα μπλε από τα πράσινα – Υπολογίστε το κέρδος

Εδώ και μήνες, η συζήτηση για το ρεύμα περιστρέφεται γύρω από τα “χρώματα” και τις πολύπλοκες εξισώσεις. Οι περισσότεροι καταναλωτές όμως παρέμειναν στο ειδικό Πράσινο Τιμολόγιο, θεωρώντας το ως την ασφαλέστερη λύση. Όμως, τα δεδομένα της αγοράς άλλαξαν. Και από την 1η Φεβρουαρίου επιδεινώνονται ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση της ΔΕΗ να ενεργοποιήσει τον νέο τρόπο υπολογισμού της χρέωσης για το δικό της “ειδικό” τιμολόγιο. Οι καταναλωτές οφείλουν για το δικό τους συμφέρον να κατανοήσουν τα νέα δεδομένα της αγοράς και να προσαρμοστούν σε αυτά.

Προχωρώντας σε μια αναλυτική σύγκριση των τιμών, προκύπτει ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα: Τα Σταθερά (Μπλε) Τιμολόγια αυτή τη στιγμή προσφέρουν χαμηλότερες τελικές χρεώσεις σε σχέση με την πλειοψηφία των Πράσινων (κυμαινόμενων) τιμολογίων.

Πώς όμως μπορείτε να είστε σίγουροι για το δικό σας νοικοκυριό και τη δική σας κατανάλωση; Για να βάλετε τέλος στην αβεβαιότητα, αναπτύξαμε δύο νέα, δωρεάν εργαλεία υπολογισμού που κάνουν τα μαθηματικά για εσάς. Είναι πλήρως ενημερωμένα με τις τιμές που θα ισχύσουν για τον Φεβρουάριο.

Το Πράσινο τιμολόγιο είναι ένας γρίφος. Η τιμή του αλλάζει κάθε μήνα και εξαρτάται από μηχανισμούς διακύμανσης που είναι δύσκολο να υπολογίσει κάποιος “με το χέρι”. Με το νέο εργαλείο που θα βρείτε παρακάτω, μπορείτε απλά να εισάγετε την κατανάλωσή σας και να δείτε ακριβώς τι θα πληρώσετε, συμπεριλαμβανομένων των παγίων και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Δείτε εδώ πώς μια κατανάλωση 300kWh στο Πράσινο τιμολόγιο βγάζει τελικό ποσό από 79 ευρώ έως 112 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τον πάροχο. Αναγράψτε τη δική σας κατανάλωση, ορίστε τον πάροχο που σας ενδιαφέρει και δείτε το τελικό αποτέλεσμα της χρέωσης με “όλα μέσα” πλην φυσικά των δημοτικών τελών που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του σπιτιού σας

Εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά, αλλά η σύγκριση είναι που μετράει. Τα μπλε τιμολόγια προσφέρουν “κλειδωμένη” τιμή για 6 ή 12 ή και περισσότερους μήνες, προστατεύοντάς σας από μελλοντικές αυξήσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πλέον η τιμή της κιλοβατώρας στα σταθερά πέφτει και σε χαμηλότερα επίπεδα από τα πράσινα. Με υψηλότερο πάγιο σε πολλές περιπτώσεις, ναι, όμως αυτό που μετράει είναι ο τελικός λογαριασμός. Ειδικά αν οι καταναλώσεις σας είναι μεγάλες, η “θυσία” του υψηλού παγίου αξίζει.

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για το Μπλε Τιμολόγιο για να δείτε το τελικό κόστος του λογαριασμού σας.

Π.χ. “Η ίδια ακριβώς κατανάλωση 300kWh με το Μπλε τιμολόγιο βγάζει τελικό -και πάλι με όλα μέσα- που ξεκινά από τα 65 ευρώ. Η διαφορά είναι εμφανής. Φτάνει κατ’ ελάχιστο στα 14 ευρώ τον μήνα και μπορεί να εκτοξευτεί και σε πολλές δεκάδες ευρώ.

Γιατί τα “Μπλε” κερδίζουν έδαφος;

Η πτώση στις τιμές χονδρικής και ο έντονος ανταγωνισμός οδήγησαν τους παρόχους να ρίξουν τις τιμές στα σταθερά συμβόλαια. Αντίθετα, τα κυμαινόμενα τιμολόγια παραμένουν εκτεθειμένα στις διαθέσεις της αγοράς ενώ οι πάροχοι δείχνουν σαφή σημάδια “εγκατάλειψης” του πράσινου τιμολογίου.

Το αποτέλεσμα; Όπως βλέπετε και από τα παραδείγματα των εργαλείων, επιλέγοντας ένα σταθερό πρόγραμμα σήμερα, όχι μόνο εξασφαλίζετε ηρεμία για ένα έτος, αλλά πληρώνετε και λιγότερα στο ταμείο.

Κάντε τη δοκιμή τώρα

Μην αφήνετε τον λογαριασμό σας στην τύχη. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της σελίδας:

Οι αριθμοί θα σας πουν την αλήθεια