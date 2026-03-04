ΑΑΔΕ: Με «όπλο» την Τεχνητή Νοημοσύνη η νέα στρατηγική για τα χρέη – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα PARE

Στην «επιστράτευση» της Τεχνητής Νοημοσύνης προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο μια πιο αποτελεσματική και εξατομικευμένη διαχείριση των οφειλών προς το Δημόσιο.

Το νέο ψηφιακό σύστημα, με την ονομασία PARE, αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση και την είσπραξη χρεών, επιχειρώντας να «χαρτογραφήσει» με μεγαλύτερη ακρίβεια το προφίλ κάθε φορολογούμενου και να προτείνει στοχευμένες λύσεις.

Τι είναι το PARE

Το PARE προέρχεται από τα αρχικά:

Payment capacity

Attitude

Recency

Event

Πρόκειται για ένα ψηφιακό σύστημα ανάλυσης δεδομένων, το οποίο θα δημιουργεί ένα δυναμικό προφίλ για κάθε οφειλέτη, συγκεντρώνοντας και επεξεργαζόμενο όλα τα διαθέσιμα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία.

Στόχος είναι η φορολογική διοίκηση να αποκτήσει μια ρεαλιστική εικόνα των δυνατοτήτων και της συμπεριφοράς κάθε πολίτη, ώστε:

να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα,

να περιοριστεί η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων χρεών,

να μειωθούν τα αναποτελεσματικά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Πώς θα αξιολογούνται οι οφειλέτες

Το σύστημα θα βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Payment Capacity (Δυνατότητα Πληρωμής)

Αναλύονται:

τα δηλωθέντα εισοδήματα,

τα περιουσιακά στοιχεία,

οι τραπεζικές κινήσεις,

η συνολική οικονομική εικόνα.

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εκτιμά αν ένας οφειλέτης έχει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής ή βρίσκεται σε αντικειμενική αδυναμία.

Attitude (Φορολογική Συμπεριφορά)

Αξιολογείται:

το ιστορικό συνέπειας,

η τήρηση ρυθμίσεων,

η συνεργασία με τις φορολογικές αρχές.

Ένας συνεπής φορολογούμενος που αντιμετώπισε προσωρινή δυσκολία θα διαχωρίζεται από έναν συστηματικά ασυνεπή οφειλέτη.

Recency (Παλαιότητα Οφειλής)

Η παλαιότητα του χρέους παίζει κρίσιμο ρόλο.

Νεότερες οφειλές αντιμετωπίζονται διαφορετικά από παλαιές, χρόνιες εκκρεμότητες.

Event (Ειδικά Γεγονότα)

Λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις όπως:

απώλεια εισοδήματος,

σοβαρά προσωπικά ή επαγγελματικά γεγονότα,

έκτακτες οικονομικές δυσκολίες.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται μια πιο ανθρώπινη και ρεαλιστική προσέγγιση.

Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις

Η κεντρική φιλοσοφία του νέου μοντέλου είναι η στοχευμένη κατηγοριοποίηση των οφειλετών.

Αντί για οριζόντια μέτρα (π.χ. μαζικές κατασχέσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα), η ΑΑΔΕ θα μπορεί:

να προτείνει εξατομικευμένες ρυθμίσεις,

να προσαρμόζει τον αριθμό και το ύψος των δόσεων,

να επιλέγει διαφορετικές στρατηγικές είσπραξης ανάλογα με το προφίλ κινδύνου.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα αναποτελεσματικά μέτρα και να ενισχυθούν λύσεις που οδηγούν σε πραγματική αποπληρωμή.

Το ευρύτερο πλαίσιο – Τα 107 δισ. ευρώ χρεών

Η ενεργοποίηση του PARE εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στη χρονιά.

Το εγχείρημα έρχεται σε μια περίοδο όπου:

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπερνούν τα 107 δισ. ευρώ .

Τα «νέα» χρέη αυξάνονται κατά περίπου 1 δισ. ευρώ τον μήνα .

Εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ενταγμένοι σε ρυθμίσεις 12, 24, 72 ή 120 δόσεων, προσπαθώντας να διατηρήσουν ισορροπία μεταξύ επιβίωσης και φορολογικής συνέπειας.

Τι σημαίνει για τους φορολογούμενους

Για τους πολίτες, το νέο σύστημα ενδέχεται να σημαίνει:

Πιο ρεαλιστικές ρυθμίσεις για όσους αποδεδειγμένα δυσκολεύονται

Αυστηρότερη στάση για όσους έχουν δυνατότητα αλλά δεν πληρώνουν

Περισσότερη αυτοματοποίηση και λιγότερη διακριτική ευχέρεια

Το μεγάλο στοίχημα για τη φορολογική διοίκηση είναι να επιτύχει ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Το 2026 φαίνεται πως θα βρει την εφορία με έναν νέο «ψηφιακό επιθεωρητή» — και τους οφειλέτες αντιμέτωπους με ένα σύστημα που θα γνωρίζει πολύ περισσότερα για τις πραγματικές τους δυνατότητες.