Πόσο γλιτώνουν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου;

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των δόσεων είναι πολύ συγκεκριμένη. Όσοι είχαν καταφύγει στον νόμο Κατσέλη, θα τοκίζονται επί της μηνιαίας δόσης που πληρώνουν και όχι με την γνώριμη τοκοχρεολυτική μέθοδο που ισχύει για όλα τα στεγαστικά δάνεια. Το όφελος είναι πολύ μεγάλο και μεταφράζεται σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ τον μήνα ή πολλές χιλιάδες ευρώ μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε άμεσα τη σύγκριση και να αντιληφθείτε από τώρα τη διαφορά.

Share