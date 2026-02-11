Χ.Α.: Αντοχές στο ταμπλό – Oριακά θετικό κλείσιμο παρά τις πιέσεις στις τράπεζες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στη σημερινή συνεδρίαση, καταφέρνοντας να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα των πρώτων ωρών και να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση με οριακά θετικό πρόσημο. Παρά τις αρχικές πιέσεις που οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη έως το χαμηλό των 2.319,30 μονάδων, η αγορά βρήκε στηρίγματα σε επιλεγμένες δεικτοβαρείς μετοχές, οι οποίες λειτούργησαν εξισορροπητικά απέναντι στις ρευστοποιήσεις, οδηγώντας τελικά τον δείκτη στο κλείσιμο των 2.345 μονάδων με οριακή άνοδο +0,02%. Ενδοσυνεδριακά, το υψηλό καταγράφηκε στις 2.350,09 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την αξία συναλλαγών να ανέρχεται στα 324 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες πράξεις (πακέτα). Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 45,5 εκατ. τεμάχια, με τις τράπεζες να συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος του ενδιαφέροντος, καθώς διακινήθηκαν 27,3 εκατ. τεμάχια στον κλάδο.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακές απώλειες -0,12% στις 5.984,49 μονάδες, αντανακλώντας τη μεικτή εικόνα των blue chips. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid Cap) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,38%, κλείνοντας στις 2.826,07 μονάδες και παρουσιάζοντας σχετική υπεραπόδοση.

Πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες -1,39% στις 2.724,75 μονάδες, αντανακλώντας τις πιέσεις που επικράτησαν στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης. Η Alpha Bank δέχθηκε τις ισχυρότερες ρευστοποιήσεις, υποχωρώντας κατά -3,69% στα 4,0230 ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Eurobank (-1,79% στα 4,0520 ευρώ) και η Πειραιώς (-1,48% στα 8,6360 ευρώ), ενώ η Εθνική Τράπεζα περιόρισε την πτώση της στο -0,36% κλείνοντας στα 15,07 ευρώ.

Αντίθετα, θετικά διαφοροποιήθηκε η Τράπεζα Κύπρου με άνοδο +0,41% στα 9,72 ευρώ, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύθηκε κατά +1,24% στα 16,30 ευρώ. Ήπιες μεταβολές καταγράφηκαν στην Crediabank (-0,72% στα 1,37 ευρώ) και στην Optima (-0,52% στα 9,57 ευρώ).

Στήριξη από επιλεγμένα blue chips

Μεικτή ήταν η εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, με ορισμένους τίτλους να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στον Γενικό Δείκτη. Πρωταγωνίστρια αναδείχθηκε η Coca Cola HBC, η οποία κατέγραψε ισχυρή άνοδο +4,42% και έκλεισε στα 53,20 ευρώ, προσεγγίζοντας εκ νέου τα ιστορικά υψηλά της και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της στο ταμπλό.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία σημείωσε άνοδο +3,66% και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό στα 36,84 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική εικόνα της αγοράς. Κέρδη κατέγραψαν επίσης η ΔΕΗ (+1,28% στα 19,80 ευρώ), ο ΟΤΕ (+1,52% στα 16,65 ευρώ), η Titan Cement International (+0,89% στα 56,70 ευρώ), ο Aktor (+1,24% στα 11,44 ευρώ) και η Jumbo (+0,39% στα 25,80 ευρώ).

Στον αντίποδα, πιέσεις ασκήθηκαν στον ΟΠΑΠ, ο οποίος υποχώρησε κατά -2,10% στα 17,26 ευρώ, καθώς και στη Metlen (-1,41% στα 36,46 ευρώ). Απώλειες σημείωσαν επίσης τα ΕΛΠΕ (-1,02% στα 9,24 ευρώ), η Motor Oil (-0,55% στα 36,00 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (-2,05% στα 7,16 ευρώ), ενώ η Viohalco παρέμεινε αμετάβλητη στα 12,80 ευρώ.