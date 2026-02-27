Βιομηχανία: Μείωση 3,7% στις τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Mείωση 3,7% παρουσίασε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πού οφείλεται η ετήσια μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού τον μήνα Ιανουάριο 2026

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 7,3%.

Στη μεταβολή αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών σε παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου με πτώση 21,3% και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού που υποχώρησε κατά 20,7%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 2,1%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου με πτώση 16,7% και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού που υποχώρησε κατά 4,6%.

Πού οφείλεται η μηνιαία αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού τον Ιανουάριο

α. Αύξηση κατά 0,8% του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς, με κυριότερες μεταβολές επιμέρους δεικτών σε παραγωγή βασικών μετάλλων κατά 5% και εξόρυξη μεταλλευμάτων κατά 4,2%.

β. Μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς, με τη μεγαλύτερη μεταβολή στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού κατά 9,3%.

Οι μεταβολές των δεικτών τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία στο σύνολο της αγοράς 

