ΤτΕ: Ο οικονομικός κύκλος ευθύνεται για τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα

Στην διαφορά του οικονομικού κύκλου οφείλεται ο υψηλότερος πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως επισημαίνεται στο τελευταίο δελτίο παρακολούθησης του πληθωρισμού (Fiscal Monitor) ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ακολουθεί πτωτική πορεία από τις αρχές του 2025, κινούμενος προς τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), χάρη στον αρνητικό πληθωρισμό στην ενέργεια, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα δείχνει σημάδια αντίστασης. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ, κυρίως επειδή η οικονομία βρίσκεται σε διαφορετική φάση του οικονομικού κύκλου.

Όπως σημειώνεται στο Δελτίο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2025 διαμορφώθηκε στο 2,9%, με τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και τις υπηρεσίες να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες συμβολής, ενώ ο δομικός πληθωρισμός ανήλθε στο 3,6%. Από τις αρχές του 2025, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) ακολουθεί πτωτική τάση, αν και με κάποια μεταβλητότητα, φθάνοντας στο 2,9% τον Ιανουάριο του 2026.

Η αύξηση των μισθών στη ζώνη του ευρώ και στην Ελλάδα έχει επιβραδυνθεί, ωστόσο η στενότητα στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να συμβάλλει στη διατήρηση επίμονου πληθωρισμού στις υπηρεσίες.

Οι τιμές της ενέργειας ακολουθούν καθοδική πορεία από τις αρχές του 2025 αλλά τους τελευταίους μήνες αυξήθηκαν λόγω αβεβαιότητας που συνδέεται με γεωπολιτικούς παράγοντες.

Οι οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα μειωθεί στο 1,8% το 2026, ενώ για τις ΗΠΑ εκτιμούν ότι θα παραμείνει σταθερός στο 2,4%.

