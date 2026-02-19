Συνάντηση Μητσοτάκη με τον M. Kratsios – Συζήτησαν για AI giga factory της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία

Η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα στο Νέο Δελχί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios, στο περιθώριο του AI Impact Summit.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ – ΗΠΑ στον ίδιο τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες στρατηγικής σύμπραξης σε επίπεδο επενδύσεων, έρευνας και καινοτομίας, σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το διεθνές τεχνολογικό και παραγωγικό περιβάλλον.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκε επίσης το ρυθμιστικό πλαίσιο και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία, με τον Πρωθυπουργό να κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η διάσταση της κοινωνικής ευθύνης και της θεσμικής θωράκισης αποτέλεσε κεντρικό σημείο της ελληνικής προσέγγισης, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός ισορροπημένου μοντέλου ανάπτυξης.

Ο Πρωθυπουργός επρόκειτο να μιλήσει στη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη και ακολούθως να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας.

Σε χθεσινή του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δηλώνοντας:

«Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ινδία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του νέου πλαισίου παγκόσμιας διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τόσο τις αναπτυξιακές δυνατότητες όσο και τους κινδύνους που συνοδεύουν τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, επισημαίνοντας:

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πραγματικά μετασχηματιστική, αλλά υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και αν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα έχουμε μια παγκόσμια κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα μετριάσουμε τους κινδύνους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα διανεμηθούν ισότιμα σε κάθε γωνιά της γης, δεν θα έχουμε κάνει το καθήκον μας ως παγκόσμιοι ηγέτες. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα προς συζήτηση».

Αναφερόμενος στη στρατηγική της χώρας, τόνισε:

«Η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προσανατολισμένα προς αυτό που θεωρούμε καλή συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον δημοκρατικό μας χώρο από την παραπληροφόρηση, που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύω ότι αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποια κοινά συμπεράσματα».