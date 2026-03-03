Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πρέπει να είναι ευέλικτη – Θα υπάρξει άνοδος πληθωρισμού αν συνεχιστεί ο πόλεμος

Την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της όσον αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αύξησης του πληθωρισμού, θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια των επιθέσεων, ο διοικητής της ΤτΕ και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής, εκτιμάται ότι απειλεί να ωθήσει τον πληθωρισμό προς τα πάνω και να πλήξει την ήδη ασθενή ανάπτυξη της Ευρώπης, καθιστώντας την ενέργεια πιο ακριβή και διαταράσσοντας την προμήθεια άλλων χημικών προϊόντων.

«Αν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Αν συνεχιστεί, θα υπάρξουν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο σενάρια. Άρα, πρέπει να δείξουμε ευελιξία», ανέφερε o κ. Στουρνάρας μιλώντας στο Reuters.

Επί του παρόντος, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να τηρήσει στάση αναμονής και να παρακολουθεί την εξέλιξη της σύγκρουσης.

«Ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης», επεσήμανε, ενώ πρόσθεσε ότι «ελλείψει ορατότητας, η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να βιαστεί να μεταβάλει τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής, αλλά να παραμείνει σε εγρήγορση και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη νέα γεωπολιτική ένταση ως «ένα ακόμη σοβαρό σοκ από την πλευρά της προσφοράς» για την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί από την ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και από τους αμερικανικούς εμπορικούς δασμούς την περασμένη χρονιά

