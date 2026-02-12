Στο 2,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Mεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα-ένδυση

Ελαφρά υποχώρηση στο 2,5%σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο από 2,6% τον Δεκέμβριο. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 0,7% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ετήσια αύξηση 4,5% στην ομάδα της διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, καθώς σημειώθηκαν ανατιμήσεις κατά 25,4% στο μοσχάρι, 20,3% στα προϊόντα σοκολάτας, 17,7% στον καφέ και 11,8% στα φρούτα. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του ελαιολάδου (-30,6%), της κατηγορίας καρυκευμάτων, σαλτσών και αλατιού (-5,3%), καθώς και των αλλαντικών (-2,2%).

Αξιοσημείωτη είναι και ετήσια αύξηση στην κατηγορία της ένδυσης και υπόδησης που άγγιξε το 8%.

Στην κατηγορία της στέγασης, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,1%, με τα ενοίκια να ενισχύονται κατά 8,7% και τις τιμές του ρεύματος κατά 2,4%. Αντισταθμιστικά λειτούργησε το φυσικό αέριο, που συνέχισε να υποχωρεί κατά 25,8% τον Ιανουάριο. Πτώση 9,5% σημείωσε και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ετήσιες και μέσες ετήσιες μεταβολές (%) ΔΤΚ

Ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024.

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη του πληθωρισμού αναθεωρήθηκε σχετικά με την εφαρμογή της νέας ταξινόμησης COICOP18 στον Εθνικό και Εναρμονισμένο ΔΤΚ, την αλλαγή του έτους αναφοράς 2025=100,0 στον Εναρμονισμένο ΔΤΚ και την εισαγωγή της κατηγορίας «ΤυχεράΠαιχνίδια» στον Εθνικό και Εναρμονισμένο ΔΤΚ, στην ομάδα 09: Αναψυχή και πολιτισμός. Η εφαρμογή της νέας ταξινόμησης συνδυάζεται με τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων.

Οι μηνιαιες μεταβολές

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,8% τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

18,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών χειμερινών εκπτώσεων.

0,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ύδρευση, δημοτικά τέλη, αποχέτευση.

0,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης.

0,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

1,2% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στους προσωπικούς υπολογιστές.

0,8% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς και ταξιδιού.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

1,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, τυριά, βρώσιμα έλαια, λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, λοιπά τρόφιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αρνί και κατσίκι, γιαούρτι, καφέ.

1,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

0,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.

2,1% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας.

Οι ετήσιες μεταβολές

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,5% τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

4,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), γλυκά κουταλιού-μαρμελάδες-μέλι, σοκολάτεςπροϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αλλαντικά, ελαιόλαδο, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

2% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

8,0% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

2,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

0,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

0,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

2,0% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.

1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

1,6% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες.

Κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση δεικτών Ιανουαρίου 2026 με Ιανουάριο 2025 και επιπτώσεις τους στον Γενικό ΔΤΚ