Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026

Πληθωρισμό στο 2,45% στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τον Ιανουάριο του 2026, σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, διαπιστώνει έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Από τηνέρευναπροέκυψε ότι ο δείκτης τιμών Ιανουαρίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2025 είναι αυξημένος κατά 1,57%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριο 2025) καταγράφει αύξηση +1,49%.

Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στα εξής είδη:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,26%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,13%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -1,99%

Τυροκομικά: -1,68%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτυ: -1,65%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες του ξηρού τρόφιμου).

Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών

Φρέσκα κρέατα: +13,18%

Είδη πρωινού & ροφήματα: +10,07%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +6,32%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,90%

Αλκοολούχα ποτά: +5,07%

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα φρέκσα κρέατα και τα είδη πρωινού και ροφήματα.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ: