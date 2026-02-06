Σάλος με ανάρτηση του Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που απεικονίζει τους Ομπάμα ως πιθήκους

Ρατσιστικό παραλήρημα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στα social media, μετά από βίντεο που ανέβασε στο Truth Social το οποίο απεικονίζει τον Μπαράκ Ομπάμα με τη σύζυγό του Μισέλ ως πιθήκους.

Σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη (5/2/2026), το βράδυ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, δείχνει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

A video posted on President Trump’s Truth Social account portrays former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as apes. pic.twitter.com/B6TLnB2Vqm — Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 6, 2026

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ του ζεύγους Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.