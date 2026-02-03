Reuters: Προς απαγόρευση στην Ελλάδα τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Πολύ κοντά στην απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών είναι η Ελλάδα σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Όπως αναφέρει το Reuters, το οποίο επικαλείται ανώτερη κυβερνητική πηγή, η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται στο πλαίσιο ανάλογων κινήσεων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία και η Γαλλία, οι οποίες σκοπεύουν να απαγορευόσουν τη χρήση των social media σε παιδιά και εφήβους.

Ειδικότερα, η Ισπανία ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (3/2) ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών και θα θεσπίσει νόμο που θα καθιστά τα διευθυντικά στελέχη προσωπικά υπεύθυνα για τις εκφράσεις μίσους και για παράνομο περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους.

«Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα απαιτήσει από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

«Τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σ’ ένα χώρο στον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκονται μόνα τους… Δεν θα το δεχόμαστε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσεθ. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση».

Τον Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Επίσης, η κάτω Βουλή της Γαλλίας ενέκρινε στα τέλη του Ιανουαρίου νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών, με στόχο την προστασία της υγείας τους.

Το κείμενο, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε από τα μέλη της Βουλής με 130 ψήφους υπέρ έναντι 21 κατά και πλέον θα εξεταστεί στη Γερουσία. Σε περίπτωση οριστικής υιοθέτησής του, η Γαλλία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα επιβληθεί ηλικιακό όριο στην πρόσβαση κοινωνικά δίκτυα.

Την εφαρμογή αυτού του μέτρου παρακολουθούν στενά άλλες χώρες, όπως η Βρετανία, ενώ και η Δανία έχει ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών να συνδέονται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αν και οι γονείς θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες σε παιδιά άνω των 13 ετών.

