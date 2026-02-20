Προειδοποίηση ΤτΕ για κακόβουλη χρήση του ονόματος του Γ. Στουρνάρα

Με αφορμή αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί με δημοσιογράφους, οι οποίοι στο πλαίσιο της συνομιλίας τους προτείνουν τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με μικρή οικονομική συμμετοχή, από την οποία ο χρήστης μπορεί να αποκομίσει πολύ μεγάλα κέρδη, διευκρινίζεται ότι αντίστοιχες συνομιλίες είναι ψευδείς, αποτελούν προφανώς προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και έχουν σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με αφορμή περιπτώσεις όπου πολίτες αναφέρουν απόπειρα εξαπάτησής τους με κατάχρηση του ονόματος και/ή του λογότυπου της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και περιπτώσεις όπου το όνομα μελών της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος χρησιμοποιείται ψευδώς, έχει δημοσιεύσει σχετική προειδοποίηση:

“Έχει περιέλθει εις γνώση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το όνομα, οι λογότυποί της και άλλα στοιχεία/χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους σε σχέση με εικονικές οικονομικές συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες που ενέχουν απάτη. Ενίοτε μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται ως η τράπεζα μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται πληρωμές ή συναλλαγές, με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού και την απόσπαση χρημάτων.

Εν προκειμένω η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυμεί να αποσαφηνίσει ότι η ίδια δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, ιδίως δε ότι δεν εισπράττει προμήθειες για τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, δεν αποδέχεται καταθέσεις από τα εν λόγω πρόσωπα και επιχειρήσεις ούτε εκδίδει βεβαιώσεις για την αποδέσμευση κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτόν η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί το κοινό να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με πρόσωπα που επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, να μην αποστέλλει χρήματα και να μην αποκαλύπτει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών του σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι την εκπροσωπεί ή ότι σχετίζεται με εκείνη στο πλαίσιο τραπεζικών εργασιών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ακόμη ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του ονόματος, των λογότυπων ή της διεύθυνσής της για σκοπούς εξαπάτησης του κοινού. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξη αμφιβόλου προελεύσεως εγγράφων μηνυμάτων ή/και emails, τα οποία αναφέρονται στην Τράπεζας της Ελλάδος ή παρουσιάζονται ως προερχόμενα από αυτήν, ή σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή του τέτοια στοιχεία, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως ή να συμβουλευθεί τις αρμόδιες αρχές.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Είναι ενήμερη η Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν περιπτώσεις απάτης;

Ναι. Οι πολίτες αναφέρουν περιπτώσεις απάτης όπου γίνεται κατάχρηση του ονόματος και/ή του λογότυπου της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και περιπτώσεις όπου το όνομα μελών του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος χρησιμοποιείται ψευδώς.

Εάν κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα που έχετε λάβει σας φαίνεται ύποπτο,

– μην κάνετε κλικ σε κανέναν σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό,

– μην ανοίξετε κανένα από τα συνημμένα αρχεία και

– μην απαντήσετε σε προσκλήσεις ή αιτήσεις.

Αν κάποιος έχει επικοινωνήσει μαζί σας λέγοντας ότι έχει στην κατοχή του χρήματα που σας ανήκουν και ότι εργάζεται για την Τράπεζα της Ελλάδος, πρόκειται για απάτη. Δεν είμαστε εμπορική τράπεζα, οπότε δεν διαθέτουμε λογαριασμούς για το κοινό.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ποτέ δεν θα σας ζητήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με ηλεκτρονικό μήνυμα, τηλεφωνική κλήση, γραπτό μήνυμα ή άμεσο μήνυμα.

Τα μέλη της Διοίκησης της ΤτΕ και το προσωπικό της δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ μαζί σας για προσωπικά, χρηματικά ή οικονομικά θέματα.

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις απάτης;

– Σας λένε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εμπορική τράπεζα που παρέχει διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες;

– Σας λένε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττει προμήθεια για τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων;

– Σας ζητούν να πραγματοποιήσετε πληρωμή μέσω ψευδούς διαδικτυακού τόπου ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος ή ψευδούς τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας της Ελλάδος;

– Σας ζητούν να πραγματοποιήσετε πληρωμή επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος μπλοκάρει τις μεταφορές χρημάτων;

– Σας ζητούν να πραγματοποιήσετε πληρωμή επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει καταθέσεις ή πληρωμές για την αγορά /εκταμίευση bitcoin ή άλλων κρυπτονομισμάτων ή επειδή ανακτά κεφάλαια για άτομα που έχουν πέσει θύματα απάτης;

– Σας παροτρύνουν να λάβετε δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδος με πολύ ελκυστικούς όρους;

Αν σας έχει συμβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, τότε έχετε μπει στο στόχαστρο απατεώνων!

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω μια περίπτωση απάτης που αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος;

Οι ενέργειες στο πλαίσιο περιπτώσεων απάτης συχνά φαίνεται ότι προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά συνήθως περιέχουν σφάλματα. Σας δίνουμε εδώ κάποια στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε μια περίπτωση απάτης.

– Ελέγξτε τον αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος: ένα μήνυμα με αποστολέα την Τράπεζα της Ελλάδος θα προέρχεται πάντοτε από ηλεκτρονική διεύθυνση που λήγει σε @bankofgreece.gr

– Ποτέ μην εμπιστεύεστε ένα προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα.

– Ελέγξτε το κείμενο για ασυνήθιστες διατυπώσεις ή τυπογραφικά λάθη.

– Ελέγξτε τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό μήνυμα: περάστε το ποντίκι σας πάνω από τον σύνδεσμο χωρίς να κάνετε κλικ σε αυτόν. Έτσι θα δείτε το πλήρες κείμενο του συνδέσμου. Κάποια προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα το εμφανίσουν στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Εάν δεν αναφέρεται στο bankofgreece.gr, το ηλεκτρονικό μήνυμα είναι πιθανώς δόλιο.

Γενικά να είστε επιφυλακτικοί με απροσδόκητα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας ζητούν να προβείτε σε άμεσες ενέργειες (π.χ. να μεταφέρετε χρήματα επειγόντως) ή που φαίνονται πολύ καλά για να είναι αληθινά.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε;

Ποτέ μην μεταφέρετε χρήματα εκτός αν είστε σίγουροι ποιος θα τα λάβει.

Ποτέ μην αποκαλύπτετε στοιχεία όπως κωδικούς πρόσβασης, τραπεζικό λογαριασμό, ταυτότητα ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν το όνομα, οι λογότυποι ή η διεύθυνσή της χρησιμοποιούνται καταχρηστικά στο πλαίσιο ενεργειών που αποσκοπούν στην εξαπάτηση του κοινού. Σας συμβουλεύουμε να αναφέρετε περιπτώσεις απάτης στις αρχές ή να ζητήσετε τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών”.