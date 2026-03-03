Στο 2

Πληθωρισμός: Ανέβηκε στο 3% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Στο 3% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, από 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Στο 1,9% διαμορφώθηκε στην ευρωζώνη, αυξημένος σε σύγκριση με το 1,7% του Ιανουαρίου, διαψεύδοντας τις προβλέψεις ότι θα έμενε σταθερός.

Εξετάζοντας τις κύριες παραμέτρους του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (3,4%, έναντι 3,2% τον Ιανουάριο). Ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (2,6%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,7%, σε σύγκριση με 0,4% τον Ιανουάριο) και την Ενέργεια (-3,2%, σε σύγκριση με -4,0% τον Ιανουάριο).

Ο υποκείμενος πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, αυξήθηκε στο 2,4% από 2,2%, καθώς ο πληθωρισμός των υπηρεσιών επιταχύνθηκε και πάλι περισσότερο από το προβλεπόμενο.

Τα στοιχεία, αν και εκπληκτικά υψηλά, έχουν μόνο μέτρια σημασία τώρα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα επικεντρωθούν στο πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 10% θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, σχολιάζει το Reuters.

Οι λιανοπωλητές καυσίμων μετακυλίουν το κόστος στους οδηγούς σε λίγες μόνο ημέρες, οπότε η επίδραση στις τιμές θα μπορούσε να είναι άμεση, εάν η σύγκρουση συνεχίσει να περιορίζει την παραγωγή ενέργειας ή τις μεταφορές για περισσότερο από λίγες ημέρες.

Γαλλία, Ισπανία

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στη Γαλλία και επιταχύνθηκε απροσδόκητα στην Ισπανία τον Φεβρουάριο, ενισχύοντας την άποψη των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.

Οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με πέρυσι, μετά από αύξηση 0,4% τον προηγούμενο μήνα, πολύ πάνω από το μέσο όρο 0,8% της έρευνας της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρά από 2,4% σε 2,5%. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει υποχώρηση στο 2,3%.

Η έκπληξη στη Γερμανία

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός στη Γερμανία αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη, καθώς διαμορφώθηκε στο 2%, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων του Bloomberg ότι θα παρέμενε αμετάβλητος στο 2,1%.

