Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως 13 Φεβρουαρίου

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Κατά την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Εμπορικό έλλειμμα: Στα 33,5 δισ. ευρώ το 2025

Εμπορικό έλλειμμα: Στα 33,5 δισ. ευρώ το 2025

06.02.20261 λεπτ.
Στ. Παπασταύρου: Το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου οι υπογραφές με τη Chevron

Στ. Παπασταύρου: Το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου οι υπογραφές με τη Chevron

06.02.20261 λεπτ.
Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

06.02.20261 λεπτ.
Σάλος με ανάρτηση του Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που απεικονίζει τους Ομπάμα ως πιθήκους

Σάλος με ανάρτηση του Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που απεικονίζει τους Ομπάμα ως πιθήκους

06.02.20261 λεπτ.
Φυλακή και βαριές «καμπάνες» για παράνομο τζόγο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Φυλακή και βαριές «καμπάνες» για παράνομο τζόγο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

06.02.20261 λεπτ.
Γ. Στουρνάρας: H EKT παρακολουθεί το ευρώ, αλλά το ράλι δεν είναι δραματικό

Γ. Στουρνάρας: H EKT παρακολουθεί το ευρώ, αλλά το ράλι δεν είναι δραματικό

06.02.20261 λεπτ.
Β.Ο.Α.Κ. και Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι «ανεβάζουν κατηγορία» τις οδικές και αεροπορικές υποδομές της Κρήτης

Β.Ο.Α.Κ. και Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι «ανεβάζουν κατηγορία» τις οδικές και αεροπορικές υποδομές της Κρήτης

06.02.20261 λεπτ.
Έρευνα για την έκρηξη στη “Βιολάντα”: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας και σε γραφεία

Έρευνα για την έκρηξη στη “Βιολάντα”: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας και σε γραφεία

05.02.20261 λεπτ.
Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση για τα επιτόκια – Υποβάθμισε τις ανησυχίες για το ισχυρό ευρώ

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση για τα επιτόκια – Υποβάθμισε τις ανησυχίες για το ισχυρό ευρώ

05.02.20261 λεπτ.
Κυρ. Πιερρακάκης: Κερδίζουμε 800 εκατ. το χρόνο από το 2029 και μετά με τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους

Κυρ. Πιερρακάκης: Κερδίζουμε 800 εκατ. το χρόνο από το 2029 και μετά με τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους

05.02.20261 λεπτ.
Γ. Χατζηθεοδοσίου :«Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά»

Γ. Χατζηθεοδοσίου :«Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά»

05.02.20261 λεπτ.
Πυρά Λαβρόφ σε Ελλάδα: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

Πυρά Λαβρόφ σε Ελλάδα: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

05.02.20261 λεπτ.
Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, με εντολή Βουρλιώτη

Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, με εντολή Βουρλιώτη

05.02.20261 λεπτ.
Εθνική Τράπεζα: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο AT1 500 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο AT1 500 εκατ. ευρώ

05.02.20261 λεπτ.
Υπερταμείο: Δεν πωλείται η μαρίνα Καλαμαριάς – Τι απαντά στις αιτιάσεις του Δήμου

Υπερταμείο: Δεν πωλείται η μαρίνα Καλαμαριάς – Τι απαντά στις αιτιάσεις του Δήμου

04.02.20261 λεπτ.
Share