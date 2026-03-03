Φυσικό αέριο: Σχέδιο καθολικής απαγόρευσης ρωσικών εισαγωγών από την Ε.Ε.

Νέα άνοδος 15% στις τιμές του φυσικού αερίου – Τα βλέμματα σε Κατάρ και Ορμούζ

Νέα αύξηση κατά 15% σημειώνουν σήμερα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, έπειτα από το χθεσινό ράλι, καθώς παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η αναστολή των εξαγωγών από το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο στο Κατάρ αλλά και τι αντίκτυπο θα έχει στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.

Οι χώρες της Ασίας πασχίζουν να εξασφαλίσουν εναλλακτικές προμήθειες μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης της QatarEnergy, η οποία έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης με drone. Αρκετοί αγοραστές ζητούν την πρόωρη παράδοση φορτίων LNG για να προσπαθήσουν να καλύψουν τη ζήτηση τώρα, ελπίζοντας ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σύντομα.

Το μεγαλύτερο ερώτημα για την αγορά είναι πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος. Οι ΗΠΑ έστειλαν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των συγκρούσεων, με τον Donald Trump να υπόσχεται ότι θα κάνει «ό,τι χρειαστεί».

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει αυξηθεί πάνω από 50% από το κλείσιμο της Παρασκευής, με διακυμάνσεις που δεν έχουν παρατηρηθεί από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η Ευρώπη εισέρχεται στο τελευταίο κομμάτι του χειμώνα, με τις τεράστιες δεξαμενές φυσικού αερίου της να έχουν αδειάσει, κάτι που ενδεχομένως να εντείνει τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση προμηθειών, εν όψει της περιόδου αναπλήρωσης των αποθηκών.

Οι traders προσπαθούν να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο των επιθέσεων στις εγκαταστάσεις του Κατάρ, οι οποίες αποτελούν μια από τις σημαντικότερες απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας που έχουν συμβεί ποτέ στον κλάδο.

«Αναμένουμε σημαντική αστάθεια τιμών τις επόμενες ημέρες, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά αξιολογούν τον αντίκτυπο της απώλειας παραγωγής στα δικά τους χαρτοφυλάκια εφοδιασμού», δήλωσε στο Bloomberg ο Ross Wyeno, αναπληρωτής διευθυντής και επικεφαλής βραχυπρόθεσμης ανάλυσης LNG της S&P Global Energy. «Οι αγοραστές που θα είναι πιο επιθετικοί στις βραχυπρόθεσμες spot αγορές πιθανότατα θα βρίσκονται στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού».

Η εγκατάσταση του Κατάρ παράγει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG. Ακόμη και πριν από το κλείσιμό της, ο πόλεμος που εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή είχε ουσιαστικά διαταράξει τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, της διαδρομής που χρησιμοποιεί το Κατάρ για να μεταφέρει το φυσικό του αέριο.

