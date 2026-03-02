Κύπρος: Ηχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου

Σε λειτουργία τέθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου σήμερα γύρω στο μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ηχήσει οι σειρήνες και έχουν θεαθεί να απογειώνονται πολεμικά αεροσκάφη.

Οι Βρετανικές Βάσεις φαίνεται πως έχουν αποστείλει εκ νέου μήνυμα στα μέλη του προσωπικού τους και στις οικογένειες τους, όπως παραμείνουν στις οικίες τους λόγω απειλής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου στην Κύπρος εκκενώνεται έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στα ραντάρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε κυπριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του αντικειμένου ούτε για τυχόν επιπτώσεις στις πτήσεις.

Η Κύπρος ανέβαλε τη συνάντηση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, λόγω επίθεσης με drone που χτύπησε βρετανική αεροπορική βάση στο νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Κύπρος ασκεί αυτήν την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Λόγω αυτής της απρόβλεπτης εξέλιξης, η οποία δυστυχώς επηρέασε τις σημερινές πτήσεις προς την Κύπρο, η Κυπριακή Προεδρία αποφάσισε να αναβάλει το ανεπίσημο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος.