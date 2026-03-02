Κύπρος: Ηχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Σε λειτουργία τέθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου σήμερα γύρω στο μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ηχήσει οι σειρήνες και έχουν θεαθεί να απογειώνονται πολεμικά αεροσκάφη.

Οι Βρετανικές Βάσεις φαίνεται πως έχουν αποστείλει εκ νέου μήνυμα στα μέλη του προσωπικού τους και στις οικογένειες τους, όπως παραμείνουν στις οικίες τους λόγω απειλής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου στην Κύπρος εκκενώνεται έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στα ραντάρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε κυπριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του αντικειμένου ούτε για τυχόν επιπτώσεις στις πτήσεις.

Η Κύπρος ανέβαλε τη συνάντηση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, λόγω επίθεσης με drone που χτύπησε βρετανική αεροπορική βάση στο νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Κύπρος ασκεί αυτήν την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Λόγω αυτής της απρόβλεπτης εξέλιξης, η οποία δυστυχώς επηρέασε τις σημερινές πτήσεις προς την Κύπρο, η Κυπριακή Προεδρία αποφάσισε να αναβάλει το ανεπίσημο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

02.03.20261 λεπτ.
ΙΟΒΕ: 2,1 δισ. ευρώ συνεισφέρει ο κλάδος των αποσταγμάτων στο ΑΕΠ – Στηρίζει 73,4 χιλ. θέσεις εργασίας

ΙΟΒΕ: 2,1 δισ. ευρώ συνεισφέρει ο κλάδος των αποσταγμάτων στο ΑΕΠ – Στηρίζει 73,4 χιλ. θέσεις εργασίας

02.03.20261 λεπτ.
Διυλιστήριο της Saudi Aramco χτυπήθηκε από ιρανικό drone

Διυλιστήριο της Saudi Aramco χτυπήθηκε από ιρανικό drone

02.03.20261 λεπτ.
Απογειώνονται oι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Βrent

Απογειώνονται oι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Βrent

02.03.20261 λεπτ.
Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

01.03.20261 λεπτ.
Οι αεροπορικές εταιρείες σταματούν τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Οι αεροπορικές εταιρείες σταματούν τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

28.02.20261 λεπτ.
Χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν – Απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ η Τεχεράνη

Χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν – Απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ η Τεχεράνη

28.02.20261 λεπτ.
ΕΚΤ: Αποσύρθηκαν 444.000 πλαστά χαρτονομίσματα το 2025

ΕΚΤ: Αποσύρθηκαν 444.000 πλαστά χαρτονομίσματα το 2025

27.02.20261 λεπτ.
Η Κομισιόν ανακοίνωσε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

27.02.20261 λεπτ.
Βιομηχανία: Μείωση 3,7% στις τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Βιομηχανία: Μείωση 3,7% στις τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

27.02.20261 λεπτ.
Λιανικό εμπόριο: Αύξηση τζίρου 6,9% τον Δεκέμβριο

Λιανικό εμπόριο: Αύξηση τζίρου 6,9% τον Δεκέμβριο

27.02.20261 λεπτ.
Ανανέωση συμφωνίας χρηματοδότησης για τη λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ανανέωση συμφωνίας χρηματοδότησης για τη λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

27.02.20261 λεπτ.
Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ – Παράταση προσθεσμίας αιτήσεων

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ – Παράταση προσθεσμίας αιτήσεων

27.02.20261 λεπτ.
Στην Paramount η Warner Bros. – Αποσύρεται η Netflix

Στην Paramount η Warner Bros. – Αποσύρεται η Netflix

27.02.20261 λεπτ.
Φρένο στον παράνομο τζόγο: Πρόστιμα έως και 800.000 ευρώ, κάθειρξη μέχρι 10 έτη – Όλα τα μέτρα

Φρένο στον παράνομο τζόγο: Πρόστιμα έως και 800.000 ευρώ, κάθειρξη μέχρι 10 έτη – Όλα τα μέτρα

26.02.20261 λεπτ.
Share