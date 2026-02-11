ΗΠΑ: Απρόσμενη πτώση της ανεργίας στο 4,3%

Η αύξηση της απασχόλησης ήταν ισχυρότερη από το αναμενόμενο στις αρχές του 2026, καθώς οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ και πάνω από ένα χρόνο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα, καθησυχάζοντας τους αναλυτές σχετικά με την εικόνα της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ\.

Οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 130.000 τον Ιανουάριο, πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών του Dow Jones για 55.000, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Γραφείο Στατιστικών του Υπουργείου Εργασίας. Πρόκειται, επίσης, για βελτιωμένη μέτρηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο, οπότε είχε καταγραφεί αύξηση 48.000 μετά από μια μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ελαφρώς στο 4,3%, κάτω από την πρόβλεψη που έδειχνε ότι θα παρέμενε αμετάβλητο στο 4,4% από τον προηγούμενο μήνα.

Η έκθεση, η οποία καθυστέρησε σχεδόν μια εβδομάδα λόγω της μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης που έληξε στις 3 Φεβρουαρίου, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις για μια αγορά εργασίας σε κατάσταση χαμηλής ανάπτυξης με κάποιες διάσπαρτες ενδείξεις αύξησης των απολύσεων.

Εκτός από τα μηνιαία στοιχεία, δημοσιεύτηκαν οι τελικές αναθεωρήσεις των δεικτών αναφοράς για το έτος πριν από τον Μάρτιο του 2025, στο πλαίσιο των στοιχείων με την ονομασία «Τριμηνιαία Απογραφή Απασχόλησης και Μισθών». Τα στοιχεία αυτά έδειξαν ότι οι αρχικές μετρήσεις αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά συνολικά 898.000 σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση. Η πρώτη εκτίμηση του Σεπτεμβρίου ήταν για 911.000.

Παρότι οι οικονομολόγοι αναμένουν ευρέως ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει υποτονική το 2026, η μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών του Donald Trump και το χαμηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν ορισμένους εργοδότες να αυξήσουν το προσωπικό τους.