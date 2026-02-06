Γ. Στουρνάρας: H EKT παρακολουθεί το ευρώ, αλλά το ράλι δεν είναι δραματικό

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί το πρόσφατο ράλι του ευρώ, ωστόσο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιάννης Στουρνάρας δεν βλέπει λόγο ανησυχίας.

«Παρακολουθούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και όλες τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και τον πληθωρισμό», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στην τηλεόραση του Bloomberg, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση του ευρώ από τον Μάρτιο του 2025 έχει ήδη ενσωματωθεί στo βασικό σενάριο της ΕΚΤ και ότι το κοινό νόμισμα παραμένει εντός του ιστορικού εύρους διακύμανσής του έναντι του δολαρίου.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης πραγματοποιήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους», είπε. «Δεν ήταν, λοιπόν, κάτι δραματικό που θα έπρεπε να μας οδηγήσει σε αλλαγή της πορείας δράσης μας».

Οι δηλώσεις έγιναν λιγότερο από μία ημέρα μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για πέμπτη συνεδρίαση, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να επαναλαμβάνει την Πέμπτη ότι οι αξιωματούχοι θεωρούν πως βρίσκονται σε «καλό σημείο», υποβαθμίζοντας παράλληλα την πρόσφατη άνοδο του ευρώ.

Οι περισσότεροι επενδυτές και οικονομολόγοι δεν αναμένουν περαιτέρω μειώσεις στο κόστος δανεισμού μετά τις οκτώ που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον κύκλο.

Ο Γ. Στουρνάρας εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης είναι ισορροπημένοι, χαρακτηρίζοντας τους αξιωματούχους «αρκετά βέβαιους».

«Δεν αισθανόμαστε ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία δράσης μας», είπε. «Εξαρτόμαστε από τα δεδομένα. Έχει αποδειχθεί μια πολύ καλή πρακτική έως τώρα».

Η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα απέναντι στους δυσμενείς παράγοντες, όπως οι δασμοί, καταγράφοντας ανάπτυξη 0,3% στο τέταρτο τρίμηνο, καλύτερη των προσδοκιών. Η ανάπτυξη αναμένεται να στηριχθεί από αυξημένες κρατικές δαπάνες στη Γερμανία και αλλού.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Η ασταθής εμπορική πολιτική των ΗΠΑ αποτελεί τον βασικότερο, ενώ ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο. Αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα «περιστέρια» της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν η ΕΚΤ προβλέπει επιστροφή του πληθωρισμού στο 2% το 2028.

Ο Στουρνάρας δήλωσε ότι η ΕΚΤ έχει επιτύχει ομαλή προσγείωση, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση ως μια «σταθερή ισορροπία».