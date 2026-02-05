Εθνική Τράπεζα: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο AT1 500 εκατ. ευρώ

Στις αγορές βγαίνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προχωρώντας στην πρώτη της έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1), με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, χωρίς πρόβλεψη αύξησης του ποσού (no-grow).

Το guidance για το επιτόκιο είναι στη ζώνη του 6,375%.

Το ομόλογο είναι αόριστης διάρκειας, με πρώτο δικαίωμα ανάκλησης και σημείο μη ανάκλησης (PNC) στα 5,5 χρόνια, ενώ η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.

Το ομόλογο εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s. Η ίδια η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- και θετικές προοπτικές από την S&P, ΒΒΒ- και θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB από τη Morningstar.