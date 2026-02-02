ΑΑΔΕ: Προσοχή σε κακόβουλα SMS για «απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας»

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV» παρατηρείται το τελευταίο διάστημα παρατηρείται και για τον λόγο αυτό η ΑΑΔΕ εφιστά την προσοχή των πολιτών.

Τα μηνύματα αυτά, με την πρόφαση «μη καταβληθέντος ετήσιου φόρου κυκλοφορίας», ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει:

«ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing).

Επισημαίνουμε τα εξής:

  • Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και ΠΑΝΤΟΤΕ σε ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ σχετικού αιτήματος πολίτη.
  • Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, SMS, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που λάβατε ή τυχόν λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, χωρίς να έχετε εσείς υποβάλει προηγουμένως σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, αγνοήστε το, ΜΗΝ πατήσετε τον οποιονδήποτε σύνδεσμο (url link) και διαγράψτε το αμέσως. Σε καμία περίπτωση ΜΗΝ δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να:

  • επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών
  • επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων > Αιτήματα – Άσκηση Δικαιωμάτων

Για υποβολή καταγγελίας, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

  • Τηλεφωνικά: στο 11188 (μηδενική χρέωση)
  • Μέσω email: στο cyberalert@cybercrimeunit.gov.gr

Eικόνες των παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) και της πλαστής ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί το link

 

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Στ. Παπασταύρου: Η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου αναβαθμίζει την Ελλάδα και περιορίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας

Στ. Παπασταύρου: Η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου αναβαθμίζει την Ελλάδα και περιορίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας

02.02.20261 λεπτ.
563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019 – Αύξηση μέσου μισθού κατά 30,3%

563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019 – Αύξηση μέσου μισθού κατά 30,3%

02.02.20261 λεπτ.
Διάγγελμα Μητσοτάκη: Πρόθεσή μας είναι μία γενναία, μία τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν

Διάγγελμα Μητσοτάκη: Πρόθεσή μας είναι μία γενναία, μία τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν

02.02.20261 λεπτ.
Tα επόμενα ορόσημα για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και το πλεονέκτημα για την Ελλάδα
Tα επόμενα ορόσημα για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και το πλεονέκτημα για την Ελλάδα

Tα επόμενα ορόσημα για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και το πλεονέκτημα για την Ελλάδα

01.02.20261 λεπτ.
Ομόλογα: Τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις
Ομόλογα: Τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις

Ομόλογα: Τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις

01.02.20261 λεπτ.
Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση
Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση

Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση

31.01.20261 λεπτ.
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου

31.01.20261 λεπτ.
ΕΕ: Νέα ρεκόρ στην ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας - Η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις
ΕΕ: Νέα ρεκόρ στην ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας – Η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις

ΕΕ: Νέα ρεκόρ στην ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας – Η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις

31.01.20261 λεπτ.
Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις
Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

30.01.20261 λεπτ.
Reuters: Ο ESM εξετάζει τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών για τις χώρες της ευρωζώνης
Reuters: Ο ESM εξετάζει τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών για τις χώρες της ευρωζώνης

Reuters: Ο ESM εξετάζει τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών για τις χώρες της ευρωζώνης

30.01.20261 λεπτ.
S&P: Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία - Βλέπει ανάπτυξη 2
S&P: Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία – Βλέπει ανάπτυξη 2,3% φέτος – Οι επίμονες προκλήσεις

S&P: Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία – Βλέπει ανάπτυξη 2,3% φέτος – Οι επίμονες προκλήσεις

30.01.20261 λεπτ.
Eurostat: Ήπια επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη στο τέλος του 2025 παρά την εμπορική αναταραχή
Eurostat: Ήπια επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη στο τέλος του 2025 παρά την εμπορική αναταραχή

Eurostat: Ήπια επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη στο τέλος του 2025 παρά την εμπορική αναταραχή

30.01.20261 λεπτ.
Ισχυρές πιέσεις στον χρυσό μετά τις πληροφορίες για υποψηφιότητα Warsh στη Fed
Ισχυρές πιέσεις στον χρυσό μετά τις πληροφορίες για υποψηφιότητα Warsh στη Fed

Ισχυρές πιέσεις στον χρυσό μετά τις πληροφορίες για υποψηφιότητα Warsh στη Fed

30.01.20261 λεπτ.
Διάταγμα Τραμπ: Eπιπρόσθετοι δασμοί σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
Διάταγμα Τραμπ: Eπιπρόσθετοι δασμοί σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα

Διάταγμα Τραμπ: Eπιπρόσθετοι δασμοί σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα

30.01.20261 λεπτ.
Ο Τραμπ ζήτησε να μειωθούν τα επιτόκια αποκαλώντας «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed
Ο Τραμπ ζήτησε να μειωθούν τα επιτόκια αποκαλώντας «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed

Ο Τραμπ ζήτησε να μειωθούν τα επιτόκια αποκαλώντας «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed

29.01.20261 λεπτ.
Share