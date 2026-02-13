Βιομηχανία: Μείωση 5,4% των τιμών εισαγωγών τον Δεκέμβριο

Μείωση 5,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο γενικός δείκτης κατά τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,5% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Οι κυριότερες μεταβολές σε ετήσια βάση

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 5,4%, τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 9,3%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2%

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 5,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου με -23,8% και η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου που υποχώρησαν κατά 20,6%.

Σε μηνιαία βάση

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,5%, τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,3%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.

