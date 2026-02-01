ΔΕΗ: Αμετάβλητο στα 13,9 λεπτά το πράσινο τιμολόγιο και τον Φεβρουάριο

Στα ίδια επίπεδα διατηρεί για τον Φεβρουάριο η ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιό της, που παραμένει στα 0,13928 ευρώ/kWh, όσο ήταν και κατά το προηγούμενο δίμηνο, και ενώ κινείται 10% χαμηλότερα σε σχέση με έναν ακριβώς χρόνο πριν.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει επίσης σταθερή στα 0,125 ευρώ/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔEH myHome4All για τον Φεβρουάριο μειώνεται σε 0,13798 ευρώ/kWh, διατηρώντας χαμηλή τιμή χρέωσης για όσους προτιμούν ευελιξία.

Σε ό,τι αφορά τα σταθερά μπλε προγράμματά της, το ΔEH myHome Plan που απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό, συνοδεύεται και από προωθητικό κουπόνι 100 ευρώ για όλους. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔEH διατηρεί και τον Φεβρουάριο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 ευρώ/kWh και myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh.

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔEH myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 ευρώ/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ.

Στον ιστότοπο της ΔEH έχουν αναρτηθεί και οι πληροφορίες για το νέο δυναμικό επαγγελματικό προϊόν ΔEH myBusinessDynamic, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης για επιχειρήσεις και θα είναι διαθέσιμο εντός του Φεβρουαρίου. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και δυναμικό τιμολόγιο της αντίστοιχης κατηγορίας για οικιακούς πελάτες, με δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης, για όσους διαθέτουν έξυπνους μετρητές.