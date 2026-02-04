Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

Στον ρόλο της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη στρέφει την προσοχή του το Reuters, σημειώνοντας ότι μια ελληνική κοινοπραξία υπέγραψε την πρώτη της συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ στην Ουκρανία τον Μάρτιο. Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της και να αποτελέσει οδό διέλευσης για το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, εν όψει και της απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, μέχρι τα τέλη του 2027.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη χειρότερη ενεργειακή της κρίση εν καιρώ πολέμου, σημειώνει το Reuters, καθώς ο ενεργειακός της τομέας καταρρέει από τα ρωσικά χτυπήματα, το τσουχτερό κρύο και τις συσσωρευμένες ζημιές. Ο πρόεδρος Volodymyr Zelenskiy είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου της.

Σύμφωνα με την Atlantic See LNG Trade, την κοινοπραξία των Aktor και ΔΕΠΑ, το φορτίο του αμερικανικού LNG θα φτάσει στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και η παράδοσή του στην ουκρανική Naftogaz έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, μέσω αγωγού που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας.

Η μέγιστη ποσότητα μπορεί να φτάσει έως και τη 1 τεραβατώρα ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των εμπλεκόμενων φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου φυσικού αερίου, πρόσθεσε η Atlantic See LNG Trade.

Η Ελλάδα πέρυσι συμφώνησε να εισάγει 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG των ΗΠΑ ετησίως, ξεκινώντας από το 2030, στην πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία της με την Ουάσιγκτον, η οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει τις ρωσικές προμήθειες στην Ευρώπη.