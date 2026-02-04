Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Στον ρόλο της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη στρέφει την προσοχή του το Reuters, σημειώνοντας ότι μια ελληνική κοινοπραξία υπέγραψε την πρώτη της συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ στην Ουκρανία τον Μάρτιο. Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της και να αποτελέσει οδό διέλευσης για το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, εν όψει και της απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, μέχρι τα τέλη του 2027.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη χειρότερη ενεργειακή της κρίση εν καιρώ πολέμου, σημειώνει το Reuters, καθώς ο ενεργειακός της τομέας καταρρέει από τα ρωσικά χτυπήματα, το τσουχτερό κρύο και τις συσσωρευμένες ζημιές. Ο πρόεδρος Volodymyr Zelenskiy είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου της.

Σύμφωνα με την Atlantic See LNG Trade, την κοινοπραξία των Aktor και ΔΕΠΑ, το φορτίο του αμερικανικού LNG θα φτάσει στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και η παράδοσή του στην ουκρανική Naftogaz έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, μέσω αγωγού που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας.

Η μέγιστη ποσότητα μπορεί να φτάσει έως και τη 1 τεραβατώρα ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των εμπλεκόμενων φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου φυσικού αερίου, πρόσθεσε η Atlantic See LNG Trade.

Η Ελλάδα πέρυσι συμφώνησε να εισάγει 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG των ΗΠΑ ετησίως, ξεκινώντας από το 2030, στην πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία της με την Ουάσιγκτον, η οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει τις ρωσικές προμήθειες στην Ευρώπη.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

METLEN: Συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο

METLEN: Συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο

04.02.20261 λεπτ.
Αlpha Bank: Προσφορές από 130 επενδυτές για το ομόλογο – Στο 6% το κουπόνι
Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ

Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ

03.02.20261 λεπτ.
Jumbo: Προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ

Jumbo: Προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ

03.02.20261 λεπτ.
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

03.02.20261 λεπτ.
Ερευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Ερευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

03.02.20261 λεπτ.
Νόμος Κατσέλη: Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών – Τόκοι στα κόκκινα δάνεια επί της μηνιαίας δόσης

Νόμος Κατσέλη: Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών – Τόκοι στα κόκκινα δάνεια επί της μηνιαίας δόσης

03.02.20261 λεπτ.
Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

03.02.20261 λεπτ.
Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

03.02.20261 λεπτ.
Έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και σε ποιες περιοχές

Έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και σε ποιες περιοχές

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

03.02.20261 λεπτ.
Ανατροπή στα Τιμολόγια Ρεύματος: φθηνότερα τα μπλε από τα πράσινα – Υπολογίστε το κέρδος

Ανατροπή στα Τιμολόγια Ρεύματος: φθηνότερα τα μπλε από τα πράσινα – Υπολογίστε το κέρδος

03.02.20261 λεπτ.
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι κερδίζουν από μειωμένα τεκμήρια και φοροελαφρύνσεις – Τι να προσέξετε

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι κερδίζουν από μειωμένα τεκμήρια και φοροελαφρύνσεις – Τι να προσέξετε

03.02.20261 λεπτ.
Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

03.02.20261 λεπτ.
Η ΔΕΗ ψαλιδίζει το χαράτσι στο πράσινο τιμολόγιο ώρες μετά την ανακοίνωσή του

Η ΔΕΗ ψαλιδίζει το χαράτσι στο πράσινο τιμολόγιο ώρες μετά την ανακοίνωσή του

02.02.20261 λεπτ.
Share