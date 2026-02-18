Optima bank: Διαψεύδει δημοσιεύματα για συμφωνία bancassurance με Europa Holdings

Η Optima bank διαψεύδει πρόσφατα δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για «στρατηγική συμφωνία στο bancassurance» με την Ευρώπη ΑΕΓΑ, θυγατρική της Europa Holdings και «πιθανή ανταλλαγή μετοχικών ποσοστών».

Τονίζει ότι, προς αποκατάσταση της ορθής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, οι εν λόγω φήμες και πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς, ουδεμία συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα του bancassurance έχει συναφθεί με την ως άνω ασφαλιστική εταιρεία, ούτε και υφίσταται άλλη συμφωνία ή εταιρική απόφαση περί ανταλλαγής μετοχικών ποσοστών ή άλλης μορφής μετοχικής συνεργασίας με οποιαδήποτε από τις εν λόγω εταιρείες ή άλλα τρίτα μέρη, όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα.

Επιπλέον, η Τράπεζα δηλώνει ότι, κατά την ημερομηνία της παρούσας, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της πληροφορίες από μετόχους της αναφορικά με την ύπαρξη οιασδήποτε συμφωνίας, συζήτησης ή διαπραγμάτευσης που να αφορά τα ανωτέρω.

Κατά συνέπεια, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δεν υφίσταται προνομιακή πληροφορία κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 που να σχετίζεται με τα ανωτέρω και να χρήζει δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του ίδιου Κανονισμού, τονίζει.