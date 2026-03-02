Ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση της ΟΠΑΠ Συμμετοχών – Συστάθηκε η «Allwyn Ελλάς Investment Α.Ε.»

Η ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εισφοράς των συμμετοχών που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της, η οποία οριστικοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου.

Η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιήθηκε με την ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών προς μια νέα ανώνυμη εταιρεία, η οποία αποτελεί πλέον 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Συμμετοχών. Με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, η νέα θυγατρική έλαβε επίσημα την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Investment Α.Ε.».

H σχετική ανακοίνωση

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων με ημερομηνίες 13 Οκτωβρίου 2025, 7 Νοεμβρίου 2025, 8 Ιανουαρίου 2026 και 24 Φεβρουαρίου 2026, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει τους επενδυτές ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η εισφορά από την Εταιρεία των συμμετοχών της στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της (η «Εισφορά Συμμετοχών»).

Η Εισφορά Συμμετοχών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το φορολογικό πλαίσιο του Νόμου 5162/2024, Μέρος Δ’, άρθρα 47–51, 56 και κάθε σχετική διάταξη του ίδιου Μέρους που αφορά την ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών, προς νέα ανώνυμη εταιρεία η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Εταιρείας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της σύστασης της νέας θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Investment Α.Ε.».

