Κώστας Νεμπής: Ο ΟΤΕ αυξάνει σημαντικά το μέρισμα – Συγκεντρωμένοι στο business plan

Σε σημαντική αύξηση του μερίσματος και σε περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών προχωρά ο ΟΤΕ, ενισχύοντας τη δέσμευσή του Ομίλου για ουσιαστική ανταμοιβή των μετόχων του. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που πραγματοποίησε ο ΟΤΕ μετά την ανακοίνωση των βελτιωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025, ο CEO, Κώστας Νεμπής, τόνισε πως η απόφαση αυτή αποτυπώνει τις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφει ο Όμιλος ΟΤΕ, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς και τη σταθερή στρατηγική προσήλωση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Η διοίκηση εστίασε στη νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, με την οποία ευθυγραμμίζεται η Πολιτική Αμοιβών με τις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αντί για τις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Η εφαρμογή της νέας Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων θα λαμβάνει υπόψη τις καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος ως βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής προς τους μετόχους.

Όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη, με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό, η εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών (με σκοπό την ακύρωσή τους), το 70%-100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του προηγούμενου έτους. Το ποσό που θα διατίθεται σε μέρισμα θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 50% της συνολικής αμοιβής των μετόχων και το εναπομένον θα διατίθεται σε επαναγορά ιδίων μετοχών.

Στο πλαίσιο αυτό η αμοιβή προς τους μετόχους για το 2026 προτείνεται να ανέλθει σε 532 εκατ. ευρώ και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €355 εκατ. και σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ύψους €177 εκατ. περίπου. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή αντιστοιχεί σε €0,8777 και θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, κατόπιν έγκρισής του από τη ΓΣ των μετόχων.

Ο κ. Νεμπής υπογράμμισε πως συνεχίζεται η ανάπτυξη της υποδομής FTTH και του δικτύου 5G Stand Alone. Αναφέρθηκε στην εξαιρετική πορεία της πελατειακής βάση του FTTH καθώς το τελευταίο τρίμηνο του 2025 ο ΟΤΕ κατέγραψε ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων, στις 58 χιλιάδες. Οι συνδρομητές FTTH ανέρχονται σε 567 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 24% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, σε σχέση με 17% ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει ήδη φτάσει το 49%.

Για τους στόχους που έχουν τεθεί, η διοίκηση σημείωσε πως ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030, καλύπτοντας πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

Σε ερώτηση για τον ανταγωνισμό στις οπτικές ίνες και την παρουσία της ΔΕΗ, ο κ. Nεμπής επανέλαβε όσα είχε αναφέρει και στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη, πως μέχρι στιγμής η παρουσία της ΔΕΗ FiberGrid εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, οι δραστηριότητες της είναι περιορισμένες συγκριτικά με το δίκτυο του ΟΤΕ και δεν έχει διαπιστωθεί επίπτωση στα μερίδια. Τόνισε, δε πως ο ΟΤΕ διαθέτει το καλύτερο δίκτυο FTTH στη χώρα και με αυτό υπερασπίζεται τα μερίδια και τη θέση του στην αγορά. Οι αναλυτές έθεσαν επίσης ερωτήματα σχετικά με το FWA, καθώς και για τα μερίδια αγοράς που έχει αποσπάσει στην Ελλάδα η Starlink. Ο κ. Νεμπής επισήμανε ότι το FWA της Cosmote παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, ιδίως σε περιοχές όπου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί δίκτυο οπτικών ινών.

Παράλληλα, για την πορεία της κινητής τηλεφωνίας ο κ. Νεμπής τόνισε πως αναμένει ανάλογη πορεία με του 2025 για το τρέχον έτος. Όπως αναφέρθηκε στη τηλεδιάσκεψη, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επενδύει στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) πλησιάζει το 78%. Αναφορικά με τη συνδρομητική τηλεόραση, η διοίκηση εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία ανάπτυξης καθώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 777 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,1%.

Στο ICT ο ΟΤΕ πέρυσι κατέγραψε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης και παράλληλα επέκτεινε τη διεθνή του παρουσία. Η διοίκηση ανέφερε στη τηλεδιάσκεψη πως και για το 2026 αναμένει επίσης διψήφια ανάπτυξη, σε επίπεδα μεταξύ 10 – 20%.

Όπως σημειώθηκε, στο ICT η διοίκηση αναμένει ότι τα έσοδα από System Solutions θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται από την ισχυρή ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στον τομέα του ICT.

Συνολικά για το 2026 οι επενδύσεις αναμένονται περίπου στα €600 εκατ. καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone.