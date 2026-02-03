Jumbo: Προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Για μία ακόμη φορά, η διοίκηση του Ομίλου JUMBO, αξιοποιεί την ευκαιρία της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με την εξέλιξη των μεγεθών και τις στρατηγικές της επιλογές.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 16:00 στα γραφεία διοίκησης, με κεντρικό θέμα την έγκριση της πρότασης για την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής (για το 2026), μικτού ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η διοίκηση της Jumbo επισημαίνει ότι στο λιανεμπόριο δεν υπάρχει η δύναμη του μεμονωμένου παίκτη, αλλά η δύναμη της ίδιας της αγοράς. Ο κλάδος εξελίσσεται διαρκώς, επηρεαζόμενος από συνεχώς νέα επιχειρηματικά σχήματα, την ανάπτυξη του e-commerce και τις διασυνοριακές πλατφόρμες. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί ως παράγοντας ενίσχυσης της πειθαρχίας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με τη Jumbo να δραστηριοποιείται σε οργανωμένο, μεγάλης κλίμακας μοντέλο λιανεμπορίου, με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, ανεπτυγμένη εφοδιαστική αλυσίδα και ιδιόκτητες υποδομές, στοιχεία που διαφοροποιούν ουσιωδώς τη θέση της στην αγορά. 

Η φιλοσοφία της Jumbo είναι να αντέχει στον χρόνο, όπως οι ιαπωνικές εταιρείες και να παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επανεπενδύοντας συστηματικά σε λειτουργική αποδοτικότητα, υποδομές και δίκτυα, χωρίς να αναλαμβάνει υπερβολικό ρίσκο. 

Η ενίσχυση της αποδοτικότητας προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο σφάλματος — ιδιαίτερα πολύτιμο στο λιανεμπόριο, όπου τα απρόβλεπτα ζητήματα είναι συχνά και συχνά δυσκολότερο να απορροφηθούν σε καταστήματα μικρότερης κλίμακας.

Με ισχυρό ισολογισμό, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και σημαντική ρευστότητα, εφαρμόζει πειθαρχημένη πολιτική κεφαλαιακής κατανομής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μερίσματα για τους μετόχους και επαρκή αποθέματα για τις μελλοντικές προκλήσεις. Τα κέρδη θα συνεχίσουν να μοιράζονται ως εξής: 1/3 ως μερίσματα, 1/3 σε επενδύσεις για ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα, και 1/3 σε φόρους και στην ενίσχυση του ταμείου της.

Στόχος της εταιρείας δεν είναι ο πρόσκαιρος εντυπωσιασμός, αλλά η διαχρονική παρουσία και η δημιουργία αξίας σε βάθος χρόνου. Η εταιρεία δεν κυνηγάει τις απόψεις της αγοράς, ούτε σχολιάζει· λέει απλώς αυτό που κάνει.

Στο πλαίσιο αυτό, για το 2026, ο προϋπολογισμός της Jumbo προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% σε ετήσια βάση, με τα καθαρά κέρδη του Ομίλου να εκτιμώνται μεταξύ EUR 310–320 εκατ., λαμβάνοντας υπόψη ένα απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με εντονότερες πιέσεις στη Ρουμανία λόγω κυρίως της υποτίμησης του νομίσματος, πρόσφατης ανατίμησης του ΦΠΑ και των νέων οικονομικών μέτρων που λειτουργούν περιοριστικά.

Η εταιρεία διατηρεί σταθερή και πειθαρχημένη μερισματική πολιτική στους μετόχους με απόδοση περίπου ± 5% σε σημερινή αποτίμηση, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσθετων διανομών εάν για κάποια περίοδο οι συνθήκες δεν είναι αναπτυξιακές και παράλληλα δεν προσφέρονται ευκαιρίες αγοράς επιπλέον ήδη ενοικιαζόμενων καταστημάτων. 

Ιδιαίτερα θετική είναι η έναρξη της νέας χρήσης για τον Όμιλο JUMBO. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις τον Ιανουάριο του 2026 αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Παρά την έντονη αρνητική επίπτωση των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος επωφελούνται από την πρωιμότερη φετινή περίοδο του Καρναβαλιού.

Η πορεία των πωλήσεων Ιανουαρίου 2026 

Ελλάδα

Τον Ιανουάριο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +11% περίπου.  

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Ιανουάριο του 2026, παρουσίασαν αύξηση κατά +12% περίπου. 

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατέγραψαν αύξηση κατά  +15% περίπου τον Ιανουάριου του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν μείωση της τάξης του -4% περίπου τον Ιανουάριο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

You May Also Like

ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

03.02.20261 λεπτ.
Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

03.02.20261 λεπτ.
Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

03.02.20261 λεπτ.
Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

03.02.20261 λεπτ.
Eldorado Gold: Εξαγορά της μεταλλευτικής εταιρείας Foran – Ο θετικός αντίκτυπος στην Ελλάδα

Eldorado Gold: Εξαγορά της μεταλλευτικής εταιρείας Foran – Ο θετικός αντίκτυπος στην Ελλάδα

02.02.20261 λεπτ.
Θεοδωρικάκος: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν ένα πραγματικό success story

Θεοδωρικάκος: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν ένα πραγματικό success story

02.02.20261 λεπτ.
METLEN: Επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI – Παρέδωσε με επιτυχία δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας

METLEN: Επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI – Παρέδωσε με επιτυχία δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας

02.02.20261 λεπτ.
ΕΘΝΙΚΗ LEASING: Με μερίδιο αγοράς 32% – Πρώτη θέση και για το 2025

ΕΘΝΙΚΗ LEASING: Με μερίδιο αγοράς 32% – Πρώτη θέση και για το 2025

02.02.20261 λεπτ.
Titan: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Vracs de L’Estuaire στη Βόρεια Γαλλία

Titan: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Vracs de L’Estuaire στη Βόρεια Γαλλία

02.02.20261 λεπτ.
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

02.02.20261 λεπτ.
CrediaBank: Προσωρινός Γενικός Διευθυντής Χρηματαγορών ο Αθανάσιος Σταθάς

CrediaBank: Προσωρινός Γενικός Διευθυντής Χρηματαγορών ο Αθανάσιος Σταθάς

02.02.20261 λεπτ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκίνησε η 35ετής σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκίνησε η 35ετής σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ

02.02.20261 λεπτ.
Nέα Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Alpha Bank – Στα 1.600 ευρώ ο πρώτος μισθός

Nέα Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Alpha Bank – Στα 1.600 ευρώ ο πρώτος μισθός

02.02.20261 λεπτ.
Share