Intracom Telecom: Παρουσιάζει ραδιοσύστημα E-Band 15 Gbps στην αμερικανική αγορά

Η Intracom Telecom, κορυφαίος κατασκευαστής δικτυακών υποδομών στην Ελλάδα και διεθνής πάροχος τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων, ανακοινώνει τη διάθεση της προηγμένης πλατφόρμας E-Band UltraLink™-GX80 Advanced στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, με μέγιστη χωρητικότητα έως και 15 Gbps ανά κατεύθυνση, για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων ασύρματης μεταφοράς δεδομένων.

Η νέα λύση λειτουργεί στις ζώνες 71–76 GHz και 81–86 GHz, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της FCC, επιτυγχάνοντας έως 15 Gbps full duplex σε κανάλι 2000 MHz. Προσφέρει υψηλή φασματική αποδοτικότητα και αυξημένη σταθερότητα ζεύξης, καλύπτοντας ανάγκες backhaul και fronthaul δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρικής διασύνδεσης, καθώς και επεκτάσεις δικτύων οπτικών ινών, ιδίως σε περιοχές όπου η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών απαιτεί χρόνο και υψηλές επενδύσεις.

Το UltraLink™-GX80 Advanced μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή σε συνδυασμό με μικροκυματικά συστήματα χαμηλότερων συχνοτήτων (5–23 GHz) σε διαμόρφωση Dual Band, προσφέροντας βελτιωμένη διαθεσιμότητα και αυξημένη εμβέλεια ζεύξης χωρίς επιπλέον απαιτήσεις σε χώρο εγκατάστασης. Η εκτεταμένη υποστήριξη Carrier Ethernet και οι διεπαφές υψηλής χωρητικότητας επιτρέπουν την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε σύγχρονα δίκτυα, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και το συνολικό κόστος υλοποίησης.

Όπως σημείωσε ο κ. Ιωάννης Τενίδης, Director of Wireless Product Line Management της Intracom Telecom: «Η διάθεση του UltraLink™-GX80 Advanced στην αμερικανική αγορά ενισχύει τη στρατηγική μας παρουσία στον τομέα των λύσεων ασύρματης μεταφοράς υψηλής χωρητικότητας. Με προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και ευελιξία ανάπτυξης, η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στους παρόχους να υλοποιούν αποδοτικά και μελλοντικά βιώσιμα δίκτυα.»