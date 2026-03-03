Intracom Telecom: Ενισχύει πρώτη με Τεχνητή Νοημοσύνη τα κέντρα λειτουργίας δικτύων των παρόχων

Η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων και κορυφαίος προμηθευτής υποδομών δικτύων, παρουσιάζει το uni|MSAI, την πλατφόρμα αυτοματοποιημένης διαχείρισης κύκλου ζωής δικτύων με τεχνολογία AI, στο παγκόσμιο συνέδριο τηλεπικοινωνίων MWC Barcelona 2026, στο περίπτερο της 7B44, στην αίθουσα 7.

Οι πάροχοι μπορούν να καθορίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως την επικύρωση μιας νέας εγκατάστασης, τη βελτιστοποίηση τμημάτων του δικτύου ή τη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών, και η πλατφόρμα αναλαμβάνει αυτόματα την εκτέλεση αναλύσεων, διαγνωστικών και προληπτικών ενεργειών. Συγκεντρώνει δεδομένα από πολύπλοκες πηγές, ιεραρχεί προτεραιότητες, προβλέπει πιθανά προβλήματα και παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στις ομάδες να δρουν γρήγορα και αποτελεσματικά.

«Το uni|MSAI αποτελεί μέρος του οράματος της Intracom Telecom για την προώθηση των αυτόνομων λειτουργιών δικτύων και την υποστήριξη των παρόχων σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο απαιτητικό», δήλωσε ο κ. Ιωάννης Τενίδης, Διευθυντής Marketing Ασύρματων Λύσεων  στην Intracom Telecom. «Η πλατφόρμα επιτρέπει στους παρόχους να επικεντρώνονται στη λήψη αποφάσεων αντί στη χειροκίνητη επεξεργασία δεδομένων. Μετατρέποντας την πρόθεση σε πράξη, το uni|MS™ AI μπορεί να επιλύει προβλήματα ταχύτερα, να διασφαλίζει την εμπειρία πελάτη και να κλιμακώνει τις λειτουργίες χωρίς ανάλογη αύξηση κόστους ή ανθρώπινου δυναμικού».

