Goldman Sachs: Διαχειρίσιμος για τις ελληνικές τράπεζες ο αντίκτυπος της απόφασης του Αρείου Πάγου

Η Goldman Sachs και ο αναλυτής Benjamin Caven-Roberts αναλύουν εκτενώς σε ειδικό report τις επιπτώσεις της πρόσφατης απόφασης του Άρειος Πάγος, η οποία εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη νέα ερμηνεία, οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πλέον επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου, όπως συμβαίνει στα συμβατικά δάνεια, αλλά βάσει της μηνιαίας δόσης που καταβάλλει ο δανειολήπτης, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των αναμενόμενων επιτοκιακών εσόδων για τις τράπεζες.

Παρά τη σημασία της απόφασης, η πλήρης δημοσίευσή της εκκρεμεί, με αποτέλεσμα να παραμένει υψηλός βαθμός αβεβαιότητας ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Κεντρικό ερώτημα αποτελεί το αν η απόφαση θα ισχύσει μόνο για το μέλλον ή και αναδρομικά. Σε περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να περιοριστεί, καθώς πολλά από τα συγκεκριμένα δάνεια δεν επιβαρύνονταν με τόκους τα πρώτα χρόνια μετά τη ρύθμιση. Επιπλέον, η Goldman επισημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις σε περιπτώσεις θανόντων δανειοληπτών, συνοφειλετών ή εγγυητών, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την πρακτική εφαρμογή της απόφασης.

Σύμφωνα με διαθέσιμες εκτιμήσεις, το συνολικό ύψος των δανείων που εμπίπτουν στον νόμο Κατσέλη κυμαίνεται μεταξύ 6 και 13 δισ. ευρώ και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Ωστόσο, το πλέον καθοριστικό στοιχείο, όπως τονίζει η Goldman Sachs, είναι ότι η πλειονότητα των συγκεκριμένων δανείων έχει τιτλοποιηθεί και μεταφερθεί εκτός ισολογισμών μέσω του προγράμματος Πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2019 με κρατικές εγγυήσεις, είχε ως βασικό στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, η καθαρή έκθεση των ελληνικών τραπεζών στα δάνεια Κατσέλη παραμένει περιορισμένη, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον συστημικό κίνδυνο. Παρά την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις τεχνικές λεπτομέρειες, η Goldman εκτιμά ότι ο πιθανός αντίκτυπος στην κερδοφορία και στα κεφάλαια των τραπεζών είναι διαχειρίσιμος. Ωστόσο, το θέμα αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο εστίασης στις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου, καθώς οι επενδυτές θα αναζητήσουν σαφέστερες εκτιμήσεις από τις διοικήσεις.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η Goldman Sachs ενσωματώνει τη νέα εξέλιξη στις αναλύσεις της, διατηρώντας παράλληλα θετική στάση για τον τραπεζικό κλάδο. Για τη Eurobank θέτει τιμή-στόχο 5,00 ευρώ με σύσταση αγοράς, για την Τράπεζα Πειραιώς 10,50 ευρώ, επίσης με σύσταση αγοράς, για την Alpha Bank 5,10 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα 16,75 ευρώ, με ουδέτερη σύσταση. Οι αποτιμήσεις βασίζονται στις εκτιμήσεις κερδών του 2027 και στους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές κερδοφορίας.

Παρά τη θετική εικόνα, ο οίκος υπογραμμίζει ότι παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι, όπως η χαμηλότερη από την αναμενόμενη πιστωτική επέκταση, η συμπίεση των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων, η αύξηση του λειτουργικού κόστους ή των πιστωτικών ζημιών και η ασθενέστερη δημιουργία κεφαλαίου και διανομών προς τους μετόχους. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία των μετοχών σε περίπτωση επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Συνολικά, η απόφαση του Αρείου Πάγου δημιουργεί θεωρητικά πιέσεις στα επιτοκιακά έσοδα που προέρχονται από παλαιές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, χάρη στη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των δανείων εκτός ισολογισμών, δεν αναμένεται να μεταβάλει ουσιαστικά την επενδυτική εικόνα των ελληνικών τραπεζών. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, πρόκειται κυρίως για ένα ζήτημα ορατότητας και βραχυπρόθεσμης αβεβαιότητας, το οποίο θα απασχολήσει την αγορά στις επικείμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, χωρίς να υπονομεύει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου.